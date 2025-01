La vuelta al cole más barata: Dónde conseguir útiles escolares desde $100

Los mejores kits para arrancar el año sin gastar de más

El recorrido, continuó en "Casa Sally", situada en Castelli 223, otro punto destacado para quienes buscan productos escolares de calidad a precios económicos. Allí, las lapiceras pueden adquirirse desde $100, y los resaltadores tienen un rango de precios entre $400 y $900. Los cuadernos universitarios, repuestos y carpetas también forman parte de su oferta, al igual que los blocks de dibujo por $600 y las acuarelas Skycolor por $700.

Entre los imprescindibles, sobresalen el pegamento a $200, las lapiceras de colores Skycolor por $1.800, tijeras a $1.200 y los cuadernos tapa dura por $4.000. Para quienes necesiten herramientas de cálculo, las calculadoras básicas están disponibles por $1.100, un precio más que conveniente para comenzar el año académico.

Según lo escrito por la influencer, el número de contacto para resolver dudas o realizar pedidos en "Casa Sally" es el 1165886658.

Martina, la chica de las ofertas on Instagram: "ÚTILES ESCOLARES EN ONCE Adelantar compras siempre es buen plan. Te dejo un recorrido por dos locales 100% ahorro para comprar todo en esta próxima vuelta a clases. •Casa Noah B Mitre 2709 1125421060 (catálogo y compra para el interior) •Casa Saly Castelli 223 1165886658 (catálogo y compra para el interior) Ninguno tiene compra mínima, la compra es en EFECTIVO y superando los $50.000 tenes un descuento en productos seleccionados (están señalizados en los locales). Para el interior la compra mínima es $50.000 podes comunicarte por WhatsApp para más información! Contame qué te parecen estos precios! Hacemos parte 2 con mochilas???"

Formas de pago y beneficios adicionales

Martina destacó que los precios en ambos locales son válidos abonando en efectivo, sin requerir un monto mínimo de compra en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para quienes deseen realizar pedidos desde el interior, es necesario alcanzar un mínimo de $50.000. Además, los clientes que superen este importe en Buenos Aires pueden acceder a descuentos en productos seleccionados, los cuales se encuentran señalizados en los locales.

A pocos meses del inicio de clases, prepararse con antelación no solo asegura tranquilidad, sino que también permite aprovechar promociones como las ofrecidas en Once. Iniciativas como las de la @jefadelahorro no solo benefician a miles de familias, sino que también demuestran que es posible equiparse sin gastar de más.

