PlayStation 5, Samsung S24 y notebooks a precio de remate: Dónde conseguirlos

En cuanto a productos para el hogar, destacan las populares Air Fryer, que pueden encontrarse desde 40 dólares, aspiradoras inalámbricas desde 40 dólares y robot desde 79 dólares.

La oferta también incluye juguetes y golosinas desde 2 dólares, lo que hace que este destino sea ideal para familias.

Ahora bien, entre los productos más inesperados, los vasos Stanley, tendencia en los últimos años, están disponibles por 47 dólares, mientras que zapatillas deportivas de marcas como Adidas y Nike arrancan desde 40 dólares, precios que parecen sacados de otra época. Por último, los perfumes árabes, conocidos por su calidad y exclusividad, pueden adquirirse desde 15 dólares, convirtiéndose en el regalo perfecto para alguien especial.

No obstante, además de detallar precios, Lorena brindó información crucial para quienes planean realizar compras en Ciudad del Este. Según las normas actuales, los viajeros que ingresen a Argentina por vía terrestre pueden traer 300 dólares en productos por persona, además de un celular y una tablet o notebook. Ahora, si el regreso es por vía aérea, el monto permitido aumenta a 500 dólares, manteniendo los mismos extras tecnológicos sin impuestos.

En cuanto al pago, Scotti recomienda llevar dólares en efectivo, específicamente aquellos con franja azul, ya que son aceptados sin inconvenientes. También es posible pagar con billeteras virtuales o tarjetas de crédito, aunque esta última está sujeta al tipo de cambio del día, lo que puede impactar en el costo final.

