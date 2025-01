River ganó un partido sencillo con la zaga de los campeones del Mundo completa

"Más allá del marcador porque a veces pega en el palo, a veces el árbitro no vio esto, no sé, la mano, la falta, yo qué sé, sino la intensidad. Que estemos a la altura, el buen juego estemos a la altura, estemos a la altura de las circunstancias, seamos un buen partido de preparación para ambos, para River y la Selección nacional de México". "Más allá del marcador porque a veces pega en el palo, a veces el árbitro no vio esto, no sé, la mano, la falta, yo qué sé, sino la intensidad. Que estemos a la altura, el buen juego estemos a la altura, estemos a la altura de las circunstancias, seamos un buen partido de preparación para ambos, para River y la Selección nacional de México".

El combinado azteca llegó a la Argentina para jugar contra el Millonario en el marco de su gira por Sudamérica, que está realizando en vistas de prepararse para el Mundial 2026, cita en la que será anfitrión. Antes de enfrentarse a los de Núñez, había ido a Brasil a enfrentar al Inter de Porto Alegre y venció 2 a 0.

El evento ante River de esta noche suponía otro nivel de complejidad. Mucho más teniendo en cuenta que esta selección mexicana que vino a jugar está conformada solamente por futbolistas del plano local de México.

image.png

River comenzó ganando con un gol tempranero, a los 7´, tras un sablazo de Galoppo, que hizo su presentación en las redes. Luego, la otra buena noticia fue el tanto de Borja, que sacó otro sablazo a los 33´. A partir de entones, el conjunto local dominó cómodamente el pasaje del partido. Ya en el segundo tiempo la postura cambió, y la Tri salió a disputarle el terreno con más actitud que juego. Sin embargo, no fue suficiente. A pesar de que River aflojó, nunca estuvo en peligro su victoria.

