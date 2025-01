En la cama con otra, L-Gante criticaba a Wanda Nara: "Me decía que solo le servía mediáticamente"

Lo que vino después fue aún más revelador. Dakota relató las conversaciones que había mantenido con L-Gante sobre Wanda Nara, dejando en evidencia la falta de respeto que él parecía tener hacia su ex pareja. “Él me decía que él estaba agradecido de que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla”, comentó la modelo, mostrando la faceta de L-Gante que, según ella, no coincidía con la imagen pública que intentaba mostrar.

Según las palabras de la influencer, el cantante no solo no sentía atracción por Wanda, sino que también veía la relación como un negocio mediático: “Me decía que Wanda solo le servía mediáticamente, que a él ya no le atraía físicamente, quería a alguien joven a su lado, por algo me llevó a mí”, agregó sin dudar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/okentrometidos/status/1881818256778068136?t=XH6pcU5p3HolvpvijGiziQ&s=03&partner=&hide_thread=false “Me decía que no sabía como dejar a Wanda” habló Dakota la amiga de L-Gante en #Intrus os@CanalNetAr @monticarlos Lunes a viernes de 14:30 a 16 horas pic.twitter.com/M62j5OBM8i — #Entrometidos® (@okentrometidos) January 21, 2025

¿Manipulación y abandono?

Sin embargo, la crítica de Dakota no se limitó solo a las declaraciones de L-Gante, sino que también apuntó a su comportamiento. La modelo expresó que se sintió utilizada y puesta en situaciones incómodas e incluso peligrosas. “Me sentí usada y me puso en situaciones de peligro, con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. No me sentí cuidada para nada, me sentí abandonada”, reveló, mostrando su decepción con el trato recibido.

Las palabras de Dakota continuaron arremetiendo contra el cantante, quien según ella no solo había jugado con sus sentimientos, sino que también había recurrido a métodos de manipulación emocional. “Me atrevo a decir que usó violencia psicológica y emocional”, aseguró, dejando entrever la relación que había tenido con él.

Para Dakota, el engaño de L-Gante fue aún más doloroso porque, según sus palabras, no es una persona que respete a quienes tiene cerca. “Más allá de ser narcisista, creo que es un chico maquiavélico que no le importa los sentimientos de las personas. Igualmente fui ingenua al creer que una persona que no cuidó ni respetó a la madre de su hija, pueda respetarme a mí”, expresó con firmeza.

Sin dejar lugar a dudas, Dakota planteó que la relación que había mantenido con L-Gante no era en absoluto lo que parecía a simple vista. “Nos estábamos conociendo, se puede decir, pero realmente no es la persona que pensé. Delante de una cámara se ve una cosa y a cámaras cerradas otra cosa”, cerró diciendo.

