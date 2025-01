Wanda Nara, Mauro Icardi, China Suárez: ¡No expongan más a sus hijos!

Yanina Latorre afirma que las hijas de Wanda Nara sufrieron con la China Suárez

La sorpresa de las menores no fue lo único que sacó a la luz la panelista. También detalló cómo la convivencia habría afectado emocionalmente a las chicas: “Salieron muy angustiadas de la ‘casa de los sueños de Wanda’. Parece que contaron que estaba Silvia, la mucama excluida”. Sin embargo, Yanina no se detuvo ahí, y añadió que las declaraciones la "hicieron llorar”.

Otro punto delicado que abordó Latorre fue el rol de la actriz en las finanzas familiares. Según su versión, “me cuentan que la China está usando la tarjeta de Mauro. Cada vez que sale de la casa se la pide para pagar”. Una afirmación que no tardó en generar controversia y, nuevamente, dividir opiniones entre quienes critican la relación y quienes defienden a la actriz.

No obstante, el tema más comentado fue el comportamiento que, según Yanina, habría tenido la actriz con los hijos de ambos. "Las chicas contaron que Amancio, hijo de Euge, dormía con las niñeras en el cuarto de servicio. Que Magnolia lloraba mucho y no quería, y entonces Euge, la metía en la cama de Isabella, que dormía en un cuarto con su hermana, que ella no quería, pero la obligaba", describió.

Y, como si esto no fuese suficiente, Yanina agregó detalles que dejaron a todos sin palabras: "De noche deambulaban por la casa y veían a Euge tomar champagne con el padre. Otras noches la vieron desnuda".

Estallaron las redes

Estos comentarios, generaron una fuerte reacción en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en tomar partido.

"Por Dios, que mujer MALA la China Suárez, porque no hay otra palabra que la describa mejor", comentó @GuadyOrtega.

"Que la justicia saque a esas criaturas del medio de esos tres nefastos. Vinculen con tíos, abuelos, familia y manden a todos a terapia en serio. Dejen de tapar todo con plata. Son nenas", manifestó @camiencorto.

"No te queda un solo diente en el comedor si te metes con alguno de mis pibes", acotó @iyure79.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1877160818015367398?t=bNg3V1zmZw8-D1bxiSKW-Q&s=03&partner=&hide_thread=false "China Suárez":



Porque Yanina Latorre reveló declaraciones de las hijas de Wanda con Icardi sobre su convivencia con la China, a la cual habrían visto desnuda. pic.twitter.com/KNK0MRrJAf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 9, 2025

Por ahora, solo queda esperar cómo evolucionará esta novela, pero una cosa es segura: enero ya dejó de ser aburrido.

