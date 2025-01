Natalie Weber tildó de "zorra" a la China Suárez y estalló la polémica

Natalie Weber contó que una amiga quiso conquistar a Mauro Zárate

En medio del conflicto amoroso, es preciso recordar que Natalie Weber confesó que una amiga suya intentó conquistar a su marido Mauro Zárate. En diálogo con Infobae, recordó: "Una amiga mía se quiso levantar a Mauro. Ella era muy divina, mis hijos le decían tía. Mauro concentraba mucho en Boca, no estaba nunca en casa, ni siquiera los fines de semana".

“Una vez vamos a una fiesta, estábamos ahí y yo veo una secuencia un poco extraña. Mauro ya estaba de mal humor porque estaba ahí, no quería ir. No quería bailar, no quería tomar, no quería nada. Estaba sentado medio con cara de pocos amigos y ella le hablaba un montón. Yo pensé que estaba flasheando, que me había pegado el champagne”, añadió.

Y luego agregó: “Le tocó la entrepierna. Y yo me fui con Mauro. No le dije nada. Y en el auto, él me contó lo que ella le dijo. Le dijo que le gustaba mucho su sonrisa. O sea, le dijo: ‘Me gustás: ¿Qué hacemos?’”.

Finalmente explicó que su marido le contestó: "¿Vos estás loca?". Sin embargo, la modelo reflexionó: "No sabemos si reaccionó así porque yo estaba ahí, pero no importa. Gracias, igual”.

