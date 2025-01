La China Suárez subió al ring a Pampita en medio de su cruce con Wanda

Es que en diálogo con Barbie Simons por El Observador, a la modelo le preguntaron a qué celebridad internacional le robaría la vestimenta y su respuesta fue determinante y mencionó a Victoria Beckham. "Me gusta esa ropa que te dura para siempre", argumentó. Fue en ese momento que la conductora añadió con humor: "De paso le robamos al marido". Su intervención no pasó desapercibida por la invitada quien contestó tajante, aunque con su clásica sonrisa: "No. Yo no le robo el marido a nadie".