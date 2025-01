El gobernador Llaryora y el radical De Loredo se ponen de acuerdo con reclamos a favor del campo

Este gobierno no hace gradualismo y no le tiene miedo a la calle. En ese aspecto, mejoraron aspectos que cuando nosotros gobernamos no supimos reparar. Sin embargo, están cayendo en una repetición peligrosa. Acuerdan con el kirchnerismo pensando que están terminados y eso es muy arriesgado. Este gobierno no hace gradualismo y no le tiene miedo a la calle. En ese aspecto, mejoraron aspectos que cuando nosotros gobernamos no supimos reparar. Sin embargo, están cayendo en una repetición peligrosa. Acuerdan con el kirchnerismo pensando que están terminados y eso es muy arriesgado.