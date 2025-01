Por las retenciones al campo, Pullaro, Llaryora y Frigerio se reúnen en Rosario.

Pullaro y Llaryora, también aprovecharon el encuentro para acordar alianzas turísticas entre las provincias. De hecho, el mandatario acompañó a la delegación santafesina que se presentó en el Festival Nacional de Doma y Folklore que se realizó en Jesús María.

Las retenciones al campo

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) las seis principales cadenas de granos aportaron en US$ 5.350 millones en derechos de exportación (DEX) o retenciones en 2024. El número representa un 75% más que en 2023, y un 80% de lo que Nación recaudó con este impuesto.

El estudio de BCR detalló que el complejo soja aportó US$ 4.319 millones del total conseguido por las retenciones. En segundo lugar, se ubica el maíz, con un aporte de US$ 567 millones; le sigue el trigo, con un aporte cercano a US$ 243 millones; la cebada, con aportes del US$ 135 millones; el girasol, con US$ 60 millones, y el sorgo, con US$ 25 millones.

La BCR informó que aunque la recaudación aumentó con respecto al 2023, que estuvo atravesado por una sequía histórica, la cifra fue menor a los registros de los años 2021 y 2022. La entidad explicó que esto se debe a la caída de los precios internaciones y la dinámica comercial, relacionado con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).

Por último, para el 2025 la BCR estima que el Gobierno recaudará US$8,386 millones por retenciones. Este número es casi 50% superior al 2024, y cercano a los US$ 8,373 conseguidos en 2021. Desde la entidad informaron que este número está atado a que el registro de DJVE anticipadas vuelva a mostrar un patrón similar al de los años anteriores.

