¿Les dará el cuero a Trump y a Netanyahu cuando Ormuz se cierra y los aliados abandonan?

La estrategia de Netanyahu

Mientras la diplomacia flaquea, el frente militar se expande. Israel ha confirmado la existencia de planes operativos para extender la campaña bélica durante al menos tres semanas más, argumentando que aún restan miles de objetivos militares en territorio iraní por neutralizar.

La Fuerza Aérea israelí ha centrado sus ataques en infraestructuras críticas, incluyendo centros de investigación vinculados al programa espacial de Teherán y unidades de misiles balísticos, buscando degradar permanentemente la capacidad de respuesta del régimen persa.

Irán tiene aguante y domina el Estrecho de Ormuz

Por su parte, Irán ha demostrado que mantiene intacta su capacidad de alcance medio y largo. Los ataques con drones contra instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos y el cierre temporal del aeropuerto de Dubái evidencian que el conflicto ya no se limita a las fronteras de los beligerantes directos.

La amenaza de Teherán de atacar cualquier país que facilite bases para ofensivas estadounidenses añade una capa de peligro para los estados vecinos, mientras la población civil en ciudades como Tel Aviv y Teherán soporta el peso de una guerra que no muestra señales de tregua.

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