En su tercera semana de conflicto con Irán, Trump y Netanyahu enfrentan el rechazo de aliados como Alemania y España para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz. Según fuentes oficiales y la agencia Reuters, el bloqueo de la vía por donde circula el 20% del crudo mundial disparó la inflación energética y la tensión diplomática.
SOCIOS INSURRECTOS
¿Les dará el cuero a Trump y a Netanyahu cuando Ormuz se cierra y los aliados abandonan?
¿Por qué los aliados de USA le dan la espalda a Trump en el estrecho de Ormuz justo cuando el petróleo amenaza con un colapso global?
Incertidumbre en Ormuz
La parálisis de la principal arteria marítima del sector energético global ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una crisis de dimensiones históricas. Con el estrecho de Ormuz bloqueado de facto por minas navales y drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el flujo de gas natural licuado y petróleo hacia Occidente se ha visto reducido a mínimos críticos.
Esta situación empujó los precios del barril por encima de los 100 dólares, aunque declaraciones recientes del Tesoro estadounidense sobre una posible tolerancia al paso de buques específicos generó una volatilidad extrema en los mercados de valores.
La resistencia de los aliados europeos a participar en la misión de escolta no es solo una cuestión logística, sino jurídica y política. El canciller alemán, Friedrich Merz, fue tajante al señalar la falta de mandatos internacionales de la ONU o la OTAN, subrayando además que Washington no consultó a sus socios antes de iniciar las hostilidades.
Esta desconexión estratégica ha erosionado la cohesión del bloque occidental en un momento donde la estabilidad económica global pende de un hilo. En lo que las fuentes coinciden es en que Irán no es el blanco débil que pensaron y que aún resiste.
La estrategia de Netanyahu
Mientras la diplomacia flaquea, el frente militar se expande. Israel ha confirmado la existencia de planes operativos para extender la campaña bélica durante al menos tres semanas más, argumentando que aún restan miles de objetivos militares en territorio iraní por neutralizar.
La Fuerza Aérea israelí ha centrado sus ataques en infraestructuras críticas, incluyendo centros de investigación vinculados al programa espacial de Teherán y unidades de misiles balísticos, buscando degradar permanentemente la capacidad de respuesta del régimen persa.
Irán tiene aguante y domina el Estrecho de Ormuz
Por su parte, Irán ha demostrado que mantiene intacta su capacidad de alcance medio y largo. Los ataques con drones contra instalaciones petroleras en Emiratos Árabes Unidos y el cierre temporal del aeropuerto de Dubái evidencian que el conflicto ya no se limita a las fronteras de los beligerantes directos.
La amenaza de Teherán de atacar cualquier país que facilite bases para ofensivas estadounidenses añade una capa de peligro para los estados vecinos, mientras la población civil en ciudades como Tel Aviv y Teherán soporta el peso de una guerra que no muestra señales de tregua.
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