En la tercera semana de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, abunda la información, la desinformación y las fake news, por lo que los periodistas debemos chequear todo con rigurosidad, a sabiendas de que existe una batalla de contenido subrepticia a la contienda con balas y bombas. En este fuego cruzado de información falsa, las redes sociales empezaron a dudar de que el primer ministro israelí BenjamIn Netanyahu estuviera realmente vivo e incluso cuestionaron si el último clip en el que apareció podría haber sido generado con inteligencia artificial.
DESMINTIENDO FAKE NEWS
Benjamin Netanyahu aparece en un video para decir que no está muerto
"Dicen que estoy muerto", ironizó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras que en redes sociales aseguraban que había sido asesinado por un misil iraní y dudaran de la veracidad de un clip (VIDEO)
Por eso, Netanyahu decidió publicar el domingo un video en el que aparece tomando una taza de café, charlando con su asistente y mostrando sus cinco dedos, para desmentir la información falsa difundida por algunos medios estatales iraníes y los rumores en redes sociales de que había muerto en un ataque con drones iraníes Shahed contra Tel Aviv.
En la grabación, Netanyahu, al recibir un café, bromea: “¿Qué me preguntaste? Ah, lo que dicen en las redes, ¿que si estoy muerto? Mira, yo muero por el café. ¿Y sabes qué? También muero por mi pueblo; la forma en que se están comportando es simplemente fantástica”.
El clip, publicado en la cuenta oficial del premier, muestra a Netanyahu en una cafetería en las afueras de Jerusalén. En él, responde con un juego de palabras sobre la palabra “muerto” (dead), que en la jerga hebrea puede usarse para describir “amar algo hasta la muerte”.
“¿Quieres contar mis dedos? Mira: aquí, aquí… ¿viste? Muy bien. ¡Salud!”, dice Netanyahu en el video, levantando ambas manos para mostrar que tiene diez dedos. De esta forma desmintió las teorías conspirativas y la información falsa difundida por algunos medios iraníes, según las cuales una transmisión televisada reciente habría sido generada con inteligencia artificial porque él estaba muerto, argumentando que en las imágenes aparecía con seis dedos en una mano.
En el video viralizado este domingo para acallar los rumores, Netanyahu agradece el café y desea que su pueblo se relaje ante tanta tensión por la escalada con Irán: “Mi mensaje para la gente que sale a la calle a despejarse es este: salgan a tomar aire, pero manténganse siempre cerca de un espacio protegido. Su resistencia es increíble y nos da mucha fuerza a mí, al Gobierno, a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y al Mossad”.
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