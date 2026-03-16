Benjamin Netanyahu aparece en un video para decir que no está muerto

En la tercera semana de guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, abunda la información, la desinformación y las fake news, por lo que los periodistas debemos chequear todo con rigurosidad, a sabiendas de que existe una batalla de contenido subrepticia a la contienda con balas y bombas. En este fuego cruzado de información falsa, las redes sociales empezaron a dudar de que el primer ministro israelí BenjamIn Netanyahu estuviera realmente vivo e incluso cuestionaron si el último clip en el que apareció podría haber sido generado con inteligencia artificial.