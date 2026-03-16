Alfredo Leuco tuvo que esconderse en la tarde del lunes 16 de marzo en tubos de cemento para evitar un bombardeo cuando estaba transmitiendo en vivo desde Tel Aviv.
LA GUERRA Y EL RATING
LN+ envió a Alfredo Leuco a Tel Aviv: repiten la repercusión que logró TN con viaje de Nelson Castro
El conductor televisivo Alfredo Leuco comenzó a transmitir desde la capital de Israel. Durante sus primeras horas en Tel Aviv ya sufrió momentos de zozobra.
La presencia del experimentado periodista cordobés mejoró los guarismos de LN+, una señal que en muchas ocasiones quedaba sexta (y última) entre los canales de noticias nacionales.
A las 20:24 horas lideraba Minuto Uno (C5N) con la investigación del caso $LIBRA ya que llegaba a los 3 puntos de rating.
Luego, “La ves”, con Jonatan Viale: 2.6 puntos.
En tercer lugar, Más Nación, con la transmisión en vivo de Leuco: 1,3 puntos.
Cuarto quedaba A24, con Pablo Rossi: 1,0 puntos.
Quinto Crónica TV con Duro de Callar: 0,9 puntos.
Sexto Canal 26 con 0,4 puntos.
TN (Nelson Castro) versus LN+ (Alfredo Leuco)
Ahora, ambas señales tienen periodistas ubicados en balcones de edificios de Tel Aviv.
Han podido ambos graficar que la cúpula de acero israelí es efectiva en más de un 90 % de los casos pero que también es frecuente que los drones y misiles de Irán logren burlar ese escudo de defensa.
Los 2 “corresponsales en el frente” han vivido ya momentos de máxima tensión luego de que sonaran alarmas por posibles ataques aéreos mientras realizaban coberturas en vivo.
Castro y Leuco se muestran confiados y entusiasmados. No temen recorrer las calles de las ciudades bombardeadas, a pesar de que los riesgos son reales.