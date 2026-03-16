LN+ envió a Alfredo Leuco a Tel Aviv: repiten la repercusión que logró TN con viaje de Nelson Castro

Cuarto quedaba A24, con Pablo Rossi: 1,0 puntos.

Quinto Crónica TV con Duro de Callar: 0,9 puntos.

Sexto Canal 26 con 0,4 puntos.

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TN (Nelson Castro) versus LN+ (Alfredo Leuco)

Ahora, ambas señales tienen periodistas ubicados en balcones de edificios de Tel Aviv.

Han podido ambos graficar que la cúpula de acero israelí es efectiva en más de un 90 % de los casos pero que también es frecuente que los drones y misiles de Irán logren burlar ese escudo de defensa.

Los 2 “corresponsales en el frente” han vivido ya momentos de máxima tensión luego de que sonaran alarmas por posibles ataques aéreos mientras realizaban coberturas en vivo.

image Nelson Castro en Tel Aviv

Desde la Guerra de Vietnam en los 70 (Andrés Percivale, Telenoche) pasando por Tormenta del Desierto (Natalio Aides, Telefe), la TV nacional ha logrado mostrar en vivo y con material grabado distintas conflagraciones y eso logró cambiar la forma en que los argentinos seguían esos conflictos. Desde la Guerra de Vietnam en los 70 (Andrés Percivale, Telenoche) pasando por Tormenta del Desierto (Natalio Aides, Telefe), la TV nacional ha logrado mostrar en vivo y con material grabado distintas conflagraciones y eso logró cambiar la forma en que los argentinos seguían esos conflictos.

Castro y Leuco se muestran confiados y entusiasmados. No temen recorrer las calles de las ciudades bombardeadas, a pesar de que los riesgos son reales.