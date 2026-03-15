El objetivo es controlar territorio donde opera el grupo Hezbollah, vinculado con la República Islámica de Irán: la decisión se tomó en Tel Aviv después de un ataque combinado entre Teherán y Hezbollah con más de 200 cohetes hacia las principales ciudades de Israel.
INFORMACIÓN DE THE ISRAEL TIMES
Tel Aviv planea una invasión al Sur del Líbano por tierra tal como lo hizo en la Franja de Gaza
El país gobernado por Benjamín Netanyahu intentaría conquistar el Sur del Líbano. Tel Aviv está convocando efectivos en la frontera Norte de Israel.
The Israel Times afirmó que el gobierno de Netanyahu buscará destruir los depósitos de armas y posiciones de los grupos islámicos respaldados por Irán.
Movimientos masivos por tierra de Israel frente al Líbano
"Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Gaza", explicó un funcionario israelí al citado The Israel Times.
"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbollah hacia el norte, alejándolas de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas" agregó la fuente.
Israel concretaría la mayor invasión por tierra desde 2006 para conquistar la zona que se encuentra al sur del río Litani en territorio libanés.