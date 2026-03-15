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INFORMACIÓN DE THE ISRAEL TIMES

Tel Aviv planea una invasión al Sur del Líbano por tierra tal como lo hizo en la Franja de Gaza

El país gobernado por Benjamín Netanyahu intentaría conquistar el Sur del Líbano. Tel Aviv está convocando efectivos en la frontera Norte de Israel.

15 de marzo de 2026 - 19:44
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El objetivo es controlar territorio donde opera el grupo Hezbollah, vinculado con la República Islámica de Irán: la decisión se tomó en Tel Aviv después de un ataque combinado entre Teherán y Hezbollah con más de 200 cohetes hacia las principales ciudades de Israel.

The Israel Times afirmó que el gobierno de Netanyahu buscará destruir los depósitos de armas y posiciones de los grupos islámicos respaldados por Irán.

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Las fuerzas de Tel Aviv habr&iacute;an dejado casi 900 muertos en el L&iacute;bano tras sus ataques

Las fuerzas de Tel Aviv habrían dejado casi 900 muertos en el Líbano tras sus ataques

Movimientos masivos por tierra de Israel frente al Líbano

"Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Gaza", explicó un funcionario israelí al citado The Israel Times.

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"El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hezbollah hacia el norte, alejándolas de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas" agregó la fuente.

Como se sabe, tras los ataques de Tel Aviv, en Gaza hubo casi 70.000 muertos identificados por las autoridades palestinas. La Franja quedó reducida a escombros debido a las represalias desplegadas por Israel el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó más de 1.200 personas muertas. Como se sabe, tras los ataques de Tel Aviv, en Gaza hubo casi 70.000 muertos identificados por las autoridades palestinas. La Franja quedó reducida a escombros debido a las represalias desplegadas por Israel el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 que dejó más de 1.200 personas muertas.

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La mitad de los Palestinos que habitaban en la Franja de Gaza viven en carpas tras los ataques de Israel.&nbsp;&nbsp;

La mitad de los Palestinos que habitaban en la Franja de Gaza viven en carpas tras los ataques de Israel.

Israel concretaría la mayor invasión por tierra desde 2006 para conquistar la zona que se encuentra al sur del río Litani en territorio libanés.

Tras dos semanas de guerra, los ataques de Tel Aviv mataron a 850 personas en Líbano, entre ellas 107 niños, según anunció el 15/3 el Ministerio de Salud libanés. Otras 2105 personas resultaron heridas y se calcula que más de 800.000 libaneses fueron desplazados de sus hogares. Tras dos semanas de guerra, los ataques de Tel Aviv mataron a 850 personas en Líbano, entre ellas 107 niños, según anunció el 15/3 el Ministerio de Salud libanés. Otras 2105 personas resultaron heridas y se calcula que más de 800.000 libaneses fueron desplazados de sus hogares.

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