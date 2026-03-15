Tel Aviv planea una invasión al Sur del Líbano por tierra tal como lo hizo en la Franja de Gaza

GAZA_AFP La mitad de los Palestinos que habitaban en la Franja de Gaza viven en carpas tras los ataques de Israel. FOTO: AFP

Israel concretaría la mayor invasión por tierra desde 2006 para conquistar la zona que se encuentra al sur del río Litani en territorio libanés.

Tras dos semanas de guerra, los ataques de Tel Aviv mataron a 850 personas en Líbano, entre ellas 107 niños, según anunció el 15/3 el Ministerio de Salud libanés. Otras 2105 personas resultaron heridas y se calcula que más de 800.000 libaneses fueron desplazados de sus hogares. Tras dos semanas de guerra, los ataques de Tel Aviv mataron a 850 personas en Líbano, entre ellas 107 niños, según anunció el 15/3 el Ministerio de Salud libanés. Otras 2105 personas resultaron heridas y se calcula que más de 800.000 libaneses fueron desplazados de sus hogares.