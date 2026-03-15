Crisis aérea: El precio del combustible para aviones sube un 140%

Crisis y perspectivas

Incluso ante una eventual desescalada del conflicto en Oriente Medio, analistas de Kpler y Sparta Commodities advierten que los precios no regresarán a la normalidad de inmediato.

La ruptura de las cadenas de suministro y el vaciamiento de las escasas reservas estratégicas de querosene mantendrán las primas elevadas durante meses. Mientras tanto, el riesgo comienza a trasladarse a la gasolina de cara a la temporada de mayor demanda estival, configurando un escenario de inflación energética persistente.

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