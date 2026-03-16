Se agota el apoyo a Javier Milei: Desaprobación récord, menos sacrificio y desconfianza sobre la inflación

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Luego, un 45% opina que el gobierno debería priorizar el bienestar social aunque eso implique aumentar el déficit fiscal.

Y en cuanto al poder adquisitivo y la inflación, un 69% percibe que los precios aumentaron "mucho" o " bastante" en el último mes.

Sin oposición para gobernar, Milei gana en 1ra vuelta

En cuanto a los líderes opositores, la situación no es muy distinta a la de Milei. La desaprobación a su comportamiento escaló al 74% desde el 62% de enero y un 53% la considera "nada preparada" para gobernar en 2027, un salto significativo desde el 44% del mes anterior.

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En cuanto a la intención de voto de cara a las presidenciales de 2027, la consultora planteó un escenario hipotético donde Javier Milei obtiene el 40% (descendiendo desde el 45% de enero), mientras que Axel Kicillof alcanza el 28% (frente al 30% previo). Es decir, ambos perdieron votos pero Milei sigue ganando con una diferencia que le evitaría el balotaje.

La sorpresa de Myriam Bregman

Del análisis de la conversación digital en plataformas como Instagram, TikTok y X durante febrero de 2026, QSocial encontró que el eje de la agenda fue la Reforma Laboral y la eliminación del artículo 44, polarizando las narrativas entre "liberación productiva" y " pérdida de derechos".

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En el apartado sobre nuevos liderazgos comunicativos, el trabajo sorprendió al mostrar que por primera vez, la diputada de izquierda Myriam Bregman superó a Javier Milei en "trascendencia comunicativa" (impacto por publicación), desplazando a Cristina Fernández de Kirchner, quien redujo drásticamente su actividad digital.

Conclusiones del informe

El QMonitor concluyó que hubo en febrero una "eficacia institucional con erosión carismática" donde el gobierno “ logra imponer su agenda legislativa y domina el volumen de conversación a través de redes de influenciadores, pero el liderazgo directo del Presidente muestra signos de fatiga en su capacidad de movilización orgánica. La ciudadanía, inmersa en la ‘economía del bolsillo’, expresa un agotamiento ante la pérdida de empleos y la caída del poder adquisitivo, priorizando el impacto tangible del ajuste por sobre los logros en la macroeconomía”.

“La oposición tradicional, altamente desaprobada y percibida como no preparada, deja un vacío que comienzan a ocupar figuras de la izquierda con estrategia digital, con discursos más agudos y una alta potencia comunicativa en plataformas como TikTok, donde los complejos debates legislativos se simplifican a piezas de consumo rápido. En este contexto, la política se dirime en una batalla por el sentido común que transcurre cada vez más en el plano digital, consolidando una polarización estructural que trasciende lo institucional”, agrega el informe.

Metodología

El informe se realiza a través de un enfoque metodológico bimodal que combina encuestas probabilísticas y etnografía digital. El estudio online se realizó a mayores de 18 años en condiciones de votar entre el 8 y el 24 de febrero de 2026 sobre 1.645 casos efectivos en la variable de ingreso, con un error de +/- 2.9%. El análisis de agenda digital se desarrolló a partir del seguimiento de publicaciones, menciones y acciones en redes durante febrero 2026.

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