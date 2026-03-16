Europa, Japón e India se largan en estampida de la guerra contra Irán: "No es nuestra"

“¿Qué espera Trump que hagan un puñado o dos de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa Armada estadounidense no pueda hacer?”, ha expresado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en Berlín. “Esta no es nuestra guerra. Nosotros no la hemos empezado”, ha sentenciado.

En esa misma línea, de mantenerse al margen del conflicto con Irán, el primer ministro británico Keir Starmer se ha negado en las últimas horas a enviar buques de guerra del Reino Unido para ayudar a Estados Unidos e Israel a reabrir el Estrecho de Ormuz, aunque ha desplegado el destructor HMS Dragon al Mediterráneo oriental para proteger la base de la OTAN en Chipre frente a los misiles de fabricación iraní que fueron lanzados contra la base.

Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán

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"We will not be drawn into the wider war."



Trump is asking China for help while even NATO countries dont want to be invloved in his illegal war. pic.twitter.com/jshQhciCzX — MonitorX (@MonitorX99800) March 16, 2026

En una conferencia al mediodía en Downing Street, el primer ministro británico ha declarado que "Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán", al mismo tiempo que ha asegurado que desea que el conflicto en Medio Oriente termine "lo antes posible".

“Cuanto más se prolongue, más peligrosa se volverá”, ha precisado, y ha aseverado que mantendrá su postura de que Reino Unido no participe en la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán, después de que Donald Trump lo criticara por negarse a unirse a los ataques.

“Si bien tomaremos las medidas necesarias para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados, no nos veremos involucrados en una guerra a gran escala”, ha comentado, adoptando una postura análoga a la de Francia, que, aunque mantendrá su fragata y su portaviones en el Mediterráneo oriental por motivos de defensa, no participará en la misión en Ormuz.

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“No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico”, ha afirmado del mismo modo el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta ‘Respuesta francesa’ en X (antes Twitter), creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.

En consonancia con Starmer, el gobierno de Japón bajo el liderazgo de la primera ministra de ultraderecha Sanae Takaichi, ha divulgado que su país no tiene previsto enviar embarcaciones de guerra para escoltar a los buques en Ormuz, luego del pedido de Trump a sus aliados europeos de que protegieran a los petroleros que transitan por ese estrecho.

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"No hemos tomado ninguna decisión sobre el envío de buques de escolta. Seguimos analizando qué puede hacer Japón de forma independiente y qué se puede hacer dentro del marco legal", ha declarado Takaichi ante el parlamento.

También Italia, bajo la gobernanza de la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, ha estado evacuando a sus tropas desplegadas en la base de Camp Singara, en Erbil (región del Kurdistán iraquí), después de que un dron Shahed de fabricación iraní impactara el jueves en la instalación donde se encuentra un contingente de militares italianos.

“Ya hemos traído de vuelta a Italia a 102 personas desde esa misión, hemos trasladado unas 40 a Jordania y, para los demás, ya se estaba planificando el regreso, lo cual no es fácil porque no es posible enviar un avión, por lo que debe hacerse por tierra, probablemente a través de Turquía”, ha detallado el Ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

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