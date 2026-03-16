El martes 17, Axel Kicillof intenta recuperar la iniciativa 2027

El único traspié importante fue en Mar del Plata, donde persiste Fernanda Raverta, de La Cámpora -más allá del fracaso convocante del peronismo en general que debe lidiar con una baja participación de afiliados. Para la mayoría de los afiliados la estructura partidaria es algo obsoleto en el siglo 21. En Mar del Plata, por ejemplo, 17% del padrón fue a votar-.