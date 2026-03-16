El gobernador y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, retoma su proyecto 2027 que comienza con un intento de mayor inserción federal. La idea es trabajada desde hace tiempo pero las disputas en el peronismo provincial provocó una postergación.
CENTRO DE ESTUDIOS CEDAF
El martes 17, Axel Kicillof intenta recuperar la iniciativa 2027
Luego de que el Movimiento Derecho al Futuro le ganó 9 de 16 elecciones a La Cámpora, Axel Kicillof retoma su proyecto 2027.
El domingo 15/03 el Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna en el peronismo que lidera Kicillof y disputa espacios con La Cámpora, de los Kirchner, pudo ganarle 9 de las 16 elecciones distritales que ocurrieron.
El único traspié importante fue en Mar del Plata, donde persiste Fernanda Raverta, de La Cámpora -más allá del fracaso convocante del peronismo en general que debe lidiar con una baja participación de afiliados. Para la mayoría de los afiliados la estructura partidaria es algo obsoleto en el siglo 21. En Mar del Plata, por ejemplo, 17% del padrón fue a votar-.
Entonces, Kicillof presentará este martes 17/03 en La Plata el CEDAF (Centro de Estudios Derecho al Futuro), que apunta a reunir propuestas para elaborar una plataforma política que sostenga su candidatura nacional en 2027.
El Teatro Coliseo de la capital bonaerense será escenario de la presentación que intenta desarrollar un modelo alternativo a la gestión de Javier Milei sino también los eventuales nombres que podrían competir en los comicios presidenciales de 2027.
Consultado el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, expresó:
- “Se abre una nueva etapa con la presidencia a nivel provincial del gobernador y para la cual vamos a necesitar la ayuda de todos los presidentes del PJ y de todos los sectores para trabajar en conjunto, fortalecer el peronismo de la provincia de Buenos Aires y, como dijo el gobernador, seguir construyendo una alternativa de cara a 2027 que nos saque de este desastre”.
- “Estamos pensando el 2027 no a partir de una candidatura ni de un nombre, sino desde un trabajo que tenemos que hacer de manera mancomunada todos los sectores del peronismo y también aquellos que no necesariamente lo son, pero que ya no están de acuerdo con este proyecto político del presidente Milei y con la sociedad en la que nos está transformando”.
- “No es una herramienta para una candidatura, es una herramienta para construir un proyecto político alternativo al de Milei”.
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