Sebastián Battaglia confirmó que se mete en la política de Boca para ser oposición en las próximas elecciones presidenciales en el club. El jugador más ganador en la historia Xeneize pone una pausa a su profesión de entrenador para meterse en un nuevo ámbito.
"YO VIVÍ OTRO BOCA"
El jugador más ganador de Boca se lanza a la política para competirle a Riquelme
Sebastián Battaglia confirmó que incursiona en la política y participará del camino hacia las elecciones presidencias en Boca. A quién acompañará.
En una entrevista con TyC Sports, Sebastián Battaglia dio a conocer que, de aquí a los próximas elecciones a presidente en Boca, que tendrán lugar en 2027, estará trabajando como parte de la oposición.
El ex futbolista y entrenador Xeneize informó que acompañará a Jorge Reale, empresario mendocino que se había presentado como candidato en los comicios de 2023, pero que tras no lograr un grueso caudal de votos y quedar muy por debajo de Riquelme y de Macri, decidió bajar su candidatura.
A partir de ahora y durante los próximos años, Battaglia formará parte de su espacio. El ex mediocampista, que es el jugador más ganador de la historia de Boca con 17 títulos, no aseguró tener un rol dirigencia por el momento.
Sebastián Battaglia y el rumbo hacia 2027: "Queremos que el hincha de Boca esté unido"
"De acá en adelante meternos a trabajar para lo que va a ser la política de Boca en 2027 acompañando a Jorge Reale. Nos hemos juntado hace ya varios meses, hemos estado hablando y la verdad que me motiva las ideas que hay por delante", señaló el ex jugador, que también salió campeón con el Xeneize como DT.
Battaglia hizo hincapié en el clima "enrarecido" que se vive entre los fanáticos boquenses y la "grieta" que se ha generado. Y concluyó afirmativamente cuando le preguntaron si se le podría ganar en las urnas a Juan Román Riquelme: "Yo creo que sí. Porque creo que esta división no nos gusta, no nos pone contentos. Yo viví otro Boca, me gustaría ver otro Boca. Y hacia eso queremos ir, hacia eso vamos".
También consideró: "Está enrarecido todo, como lo vemos, como somos conscientes de que hoy se vive. Y esta grieta que se puso en el medio, donde el hincha está dividido. Nos tiramos en cara quién ganó una cosa, quién ganó otra, quién logró esto, quién lo otro... Y en otras épocas en Boca se disfrutaba. Me ha tocado vivir una etapa ganadora que ojalá vuelva a venir más adelante. Pero es raro el clima que se vive y no queremos ver al hincha así. Queremos que el hincha de Boca esté unido".