El jugador más ganador de Boca se lanza a la política para competirle a Riquelme

Sebastián Battaglia - Foto NA PRENSA BOCA Sebastián Battaglia salió campeón con Boca como jugador y entrenador Foto NA PRENSA BOCA

Battaglia hizo hincapié en el clima "enrarecido" que se vive entre los fanáticos boquenses y la "grieta" que se ha generado. Y concluyó afirmativamente cuando le preguntaron si se le podría ganar en las urnas a Juan Román Riquelme: "Yo creo que sí. Porque creo que esta división no nos gusta, no nos pone contentos. Yo viví otro Boca, me gustaría ver otro Boca. Y hacia eso queremos ir, hacia eso vamos".

Sacudón-en-Boca-Se-filtró-la-decisión-que-tomó-Riquelme-con-Claudio-Úbeda Juan Román Riquelme, presidente de Boca FOTO: NA FOTO: NA

También consideró: "Está enrarecido todo, como lo vemos, como somos conscientes de que hoy se vive. Y esta grieta que se puso en el medio, donde el hincha está dividido. Nos tiramos en cara quién ganó una cosa, quién ganó otra, quién logró esto, quién lo otro... Y en otras épocas en Boca se disfrutaba. Me ha tocado vivir una etapa ganadora que ojalá vuelva a venir más adelante. Pero es raro el clima que se vive y no queremos ver al hincha así. Queremos que el hincha de Boca esté unido".

Creo que se le puede ganar a Riquelme Creo que se le puede ganar a Riquelme

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