Descubrieron en un cometa una huella química que no existe en nuestro sistema solar

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Lo más llamativo es que el metanol no solo brota del núcleo del cometa. Los datos del ALMA muestran que los pequeños granos de hielo que forman la coma —el halo brillante que rodea al núcleo— actúan como mini-cometas: se calientan con la luz solar, liberan metanol y alteran la trayectoria del objeto de formas no gravitacionales.

Un viajero de otro tiempo

3I/ATLAS no es un cometa cualquiera. Es apenas el tercer objeto interestelar confirmado en atravesar nuestro sistema solar, tras 1I/Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). Fue descubierto el 1 de julio de 2025 desde Chile, y los modelos orbitales indican que proviene del disco grueso de la Vía Láctea.

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Lo más impactante: se estima que tiene más de 7.000 millones de años, lo que lo hace más antiguo que nuestro propio sistema solar.

Como si fuera poco, en octubre de 2025 el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, detectó que emitía señales de radio. Algo nunca visto antes en un cometa. La ciencia, por ahora, no tiene respuesta.

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