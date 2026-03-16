3era semana de asedio a Irán, Líbano arde en llamas y Trump / Netanyahu como parias globales

Europa en desacato de Trump ("Esta guerra contra Irán no es nuestra") y Líbano a punto de convertirse en Gaza

En medio de esta escalada y la crisis de suministro global de petróleo, los principales líderes de Europa han desafiado a Donald Trump al decidir no enviar embarcaciones a Ormuz. “Esta no es la guerra de la OTAN”, ha declarado el portavoz del canciller alemán Friedrich Merz. “Gran Bretaña no se verá envuelta en una guerra a gran escala con Irán”, ha dicho el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer.

Al igual que ellos, los líderes de Italia, España y países nórdicos se han negado a la petición de Donald Trump de enviar buques de guerra para ayudar a reabrir el Estrecho de Ormuz. A pesar de ello, solo han optado por mantener en el Mediterráneo oriental el despliegue de sus destructores —el portaviones Charles de Gaulle, la fragata Federico Martinengo (F 596) y el destructor HMS Dragon— cerca de la base de la OTAN en la isla de Chipre, bajo un protocolo netamente defensivo tras la intercepción de misiles iraníes la semana pasada.

En tanto, Gobierno de Israel, con un frente aéreo abierto en el territorio iraní y otro terrestre en el sur del Líbano, afirmó este lunes que se prepara para al menos tres semanas más de operaciones militares, mientras sus tropas avanzan de manera terrestre sobre el Líbano, donde han creado una zona de amortiguamiento, similar a la de la Franja de Gaza.

Tel Aviv planea una invasión al sur del Líbano por tierra similar al de la Franja de Gaza, bajo el argumento de combatir al terrorismo de Hezbolá. Desde el 28 de febrero, cuando iniciaron los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán, también comenzaron los ataques al Líbano, donde Israel aseguró haber destruido unos 2.000 objetivos, entre ellos búnkeres y depósitos de Hezbolá, aunque a su paso se haya registrado la muerte de civiles, ascendiendo el número de fallecidos a 823, con miles de heridos y 800.000 desplazados.

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"Líbano corre el riesgo de ser bombardeado hasta desaparecer", alertó el secretario general de la ONU, António Guterres, aseverando que el sur de Beirut corre un grave riesgo de destrucción total bajo los ataques de Israel. La Organización Mundial de la Salud denunció que 14 trabajadores sanitarios murieron en ataques israelíes en el sur del país en apenas 24 horas

El fin de semana, las tropas israelíes rodearon la estratégica localidad libanesa de Khiyam, situada a unos 6 kilómetros al norte de la frontera con Israel, según fuentes de seguridad libanesas citadas por Reuters. Este lunes se reportó que avanzaban hacia el oeste, en dirección al río Litani, un movimiento que podría dejar amplias zonas del sur del Líbano bajo control israelí y aisladas del resto del país, añadieron las fuentes.

“La situación en Líbano es una vergüenza para la humanidad”, sentenció el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, subrayando que Gaza —bajo una ficticia tregua— y Cisjordania están siendo olvidadas por la comunidad internacional.

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Gaza y Cisjordania están olvidadas por la comunidad internacional.



Europa tiene que ser quien señale el camino que lleva a la coexistencia pacífica en Oriente Medio. pic.twitter.com/9VKcGxbnft — José Manuel Albares (@jmalbares) March 16, 2026

Albares llamó este lunes a Europa a "alzar la voz" por la situación en Líbano, donde hay casi un millón de desplazados y el riesgo de una invasión terrestre por parte de Israel en un país soberano, algo que consideró “un enorme error”.

También subrayó que actualmente Gaza y Cisjordania están siendo olvidadas por la comunidad internacional, ya que la guerra en Oriente Medio se extiende por todos los lados. “La fase dos para Gaza no termina de arrancar. No hay perspectivas para el futuro de Gaza y la ayuda humanitaria no entra”, explicó.

Además, añadió que en Cisjordania “la extensión de los asentamientos y de los colonos violentos no se paraliza en ningún momento”.

De igual manera que España, el Gobierno de Turquía planteó que el asedio israelí a Líbano "agrava aún más la inestabilidad" en Medio Oriente. “La implementación por parte del gobierno de [Benjamin] Netanyahu de políticas genocidas y de castigo colectivo, esta vez en el Líbano, conducirá a una nueva catástrofe humanitaria en la región”, afirmó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el Líbano ante estos ataques, que violan la soberanía y la integridad territorial del país", agregó.

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