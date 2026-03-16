La cuenta de Dune en Instagram publicó las primeras imágenes de Dune: Part Three y la reacción fue inmediata: miles de comentarios, reposts. Timothée Chalamet muestra a Paul Atreides con arrugas pronunciadas y cicatrices rojizas en la cara, una transformación radical respecto a las dos entregas anteriores.
LA ÉPICA CONCLUSIÓN
Las primeras imágenes de Dune 3 muestran a un Timothée Chalamet irreconocible
Timothée Chalamet tiene cicatrices, arrugas y un look que rompe con todo lo anterior. Dune 3 ya ganó la primera batalla contra Vengadores: Doomsday.
Dune 3 (basada en el libro El Mesías de Dune) dará un salto temporal de unos doce años para mostrarnos a Paul Atreides como el Emperador de un universo asolado por la sangrienta guerra santa que sus propios seguidores iniciaron en su nombre.
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El tráiler de Dune 3 llega esta semana y el furor es total
El elenco completo ya tiene cara: además de Chalamet, se ven por primera vez Robert Pattinson como el villano Scytale, Jason Momoa como Hayt, Anya Taylor-Joy como Alia Atreides y Zendaya como Chani, entre otros.
Las imágenes se publicaron apenas días antes del esperado tráiler oficial, que según los reportes aparecería junto al material de Project Hail Mary. El director Denis Villeneuve confirmó que esta será su última película de la saga y que la concibe como algo con identidad propia, no un cierre de trilogía clásico.
El filme llega a cines el 18 de diciembre de 2026, la misma fecha que Vengadores: Doomsday. El choque ya tiene nombre: Dunesday.
Dune 3 ya le ganó una batalla clave a los Vengadores
IMAX confirmó que Dune: Part Three ocupará todas sus pantallas en Estados Unidos durante el primer fin de semana de estreno. Vengadores: Doomsday, en cambio, solo tendrá proyecciones IMAX fuera de Norteamérica.
La quinta entrega de los superhéroes de Marvel acumuló dos postergaciones —primero por la huelga de guionistas, luego para completar la producción— y terminó coincidiendo en fecha con Villeneuve.
Por ahora, la ventaja es para Dune.
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