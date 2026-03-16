Las primeras imágenes de Dune 3 muestran a un Timothée Chalamet irreconocible

El filme llega a cines el 18 de diciembre de 2026, la misma fecha que Vengadores: Doomsday. El choque ya tiene nombre: Dunesday.

Dune 3 ya le ganó una batalla clave a los Vengadores

IMAX confirmó que Dune: Part Three ocupará todas sus pantallas en Estados Unidos durante el primer fin de semana de estreno. Vengadores: Doomsday, en cambio, solo tendrá proyecciones IMAX fuera de Norteamérica.

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La quinta entrega de los superhéroes de Marvel acumuló dos postergaciones —primero por la huelga de guionistas, luego para completar la producción— y terminó coincidiendo en fecha con Villeneuve.

Por ahora, la ventaja es para Dune.

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