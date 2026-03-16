urgente24
OCIO Dune > Timothée Chalamet > instagram

LA ÉPICA CONCLUSIÓN

Las primeras imágenes de Dune 3 muestran a un Timothée Chalamet irreconocible

Timothée Chalamet tiene cicatrices, arrugas y un look que rompe con todo lo anterior. Dune 3 ya ganó la primera batalla contra Vengadores: Doomsday.

16 de marzo de 2026 - 21:47
¿Estará a la altura?

¿Estará a la altura?

La cuenta de Dune en Instagram publicó las primeras imágenes de Dune: Part Three y la reacción fue inmediata: miles de comentarios, reposts. Timothée Chalamet muestra a Paul Atreides con arrugas pronunciadas y cicatrices rojizas en la cara, una transformación radical respecto a las dos entregas anteriores.

image
La historia deja atr&aacute;s la &eacute;pica del h&eacute;roe victorioso para convertirse en una tragedia que deconstruye el peligro del fanatismo y el peso de mantener el poder absoluto.

La historia deja atrás la épica del héroe victorioso para convertirse en una tragedia que deconstruye el peligro del fanatismo y el peso de mantener el poder absoluto.

Dune 3 (basada en el libro El Mesías de Dune) dará un salto temporal de unos doce años para mostrarnos a Paul Atreides como el Emperador de un universo asolado por la sangrienta guerra santa que sus propios seguidores iniciaron en su nombre.

Seguir leyendo

El tráiler de Dune 3 llega esta semana y el furor es total

El elenco completo ya tiene cara: además de Chalamet, se ven por primera vez Robert Pattinson como el villano Scytale, Jason Momoa como Hayt, Anya Taylor-Joy como Alia Atreides y Zendaya como Chani, entre otros.

image
Las dos entregas anteriores juntaron m&aacute;s de mil millones de d&oacute;lares en todo el mundo.

Las dos entregas anteriores juntaron más de mil millones de dólares en todo el mundo.

Las imágenes se publicaron apenas días antes del esperado tráiler oficial, que según los reportes aparecería junto al material de Project Hail Mary. El director Denis Villeneuve confirmó que esta será su última película de la saga y que la concibe como algo con identidad propia, no un cierre de trilogía clásico.

El filme llega a cines el 18 de diciembre de 2026, la misma fecha que Vengadores: Doomsday. El choque ya tiene nombre: Dunesday.

Dune 3 ya le ganó una batalla clave a los Vengadores

IMAX confirmó que Dune: Part Three ocupará todas sus pantallas en Estados Unidos durante el primer fin de semana de estreno. Vengadores: Doomsday, en cambio, solo tendrá proyecciones IMAX fuera de Norteamérica.

image

La quinta entrega de los superhéroes de Marvel acumuló dos postergaciones —primero por la huelga de guionistas, luego para completar la producción— y terminó coincidiendo en fecha con Villeneuve.

Por ahora, la ventaja es para Dune.

------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

La mora o encentra techo y ya preocupa a todo el sistema

Acá lo que molesta es que la gente se quiera

Lobos solitarios de Irán podrían buscar el caos en ciudades de países enemigos (como USA)

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES