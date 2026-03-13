Gabinete de Donald Trump se rasga las vestiduras por la guerra en Irán

Congresistas republicanos como Thomas Massie, Rand Paul y Marjorie Taylor Greene han roto con las filas del MAGA por la presión que ejerció el presidente para que el Congreso no aprobara el año pasado la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que culminó con la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, pero también han aprovechado la ocasión para arremeter contra Trump por iniciar una guerra contra Teherán en nombre de Israel y para ocultar que él fue mencionado unas 38 mil veces en los documentos desclasificados de Epstein.

"Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein", dijo el republicano Massie. "¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras", sentenció la congresista del MAGA Marjorie Taylor Greene.

"Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir...La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable", precisó el senador republicano Rand Paul, quien dijo que esta guerra es inconstitucional ya que el presidente Donald Trump no pidió permiso al Congreso estadounidense.

