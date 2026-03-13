En medio de la incertidumbre sobre la guerra en Irán, ocurre por estas horas un cisma al interior del Gabinete de Donald Trump. Por un lado, un grupo de asesores presidenciales lo instan a una operación rápida y limitada en Teherán, bajo el propósito de evitar una crisis petrolera, el aumento de precios de la gasolina y la desacreditación social. Mientras que los “halcones”, aquellos de línea dura, presionan para que se mantenga el asedio contra el patrocinador del terrorismo chiita, cueste lo que cueste, en términos económicos y políticos.
VOCES DISPARES EN USA
Gabinete de Donald Trump se rasga las vestiduras por la guerra en Irán
El Gabinete de Trump se divide en torno a la guerra en Irán: los 'halcones' aprueban mantener la presión, mientras que los moderados advierten de una crisis petrolera, la caída de la imagen y claman por rapidez en el asedio.
Una puja de poderes entre bastidores de la Casa Blanca está intentando influir en las decisiones de Donald Trump con respecto al frente de guerra abierto en Irán desde el 28 de febrero, cuando comenzó la Operación Furia Épica junto al aliado israelí, mientras sus asesores debaten sobre prolongar o no los bombardeos en el país persa, a pesar de que el conflicto se haya extendido más allá de Medio Oriente, con misiles iraníes siendo neutralizados por el sistema de defensa de la OTAN y con infraestructuras petroleras, gasísticas, aeropuertos y bases de 17 países árabes siendo atacadas por su adversario chiita que está bajo asedio de Washington y Tel Aviv.
Algunos funcionarios del Gabinete advierten a Trump de que el aumento de los precios del combustible, corolario del cierre del Estrecho de Ormuz y de los ataques iraníes a refinerías petroleras de países árabes que albergan bases estadounidenses y a buques cisterna occidentales, podría tener un costo político elevado, según entrevistas con un asesor de Trump y otras personas cercanas a las deliberaciones que dialogaron con Reuters. Esta postura moderada se baraja justamente cuando se acercan las elecciones estadounidenses de medio término, con sondeos que marcan una caída de la imagen del gobierno debido a la política exterior y a las implicancias en el caso Epstein.
De la vereda contraria, los “halcones”, asesores de línea dura, exhortan al presidente estadounidense a que mantenga los bombardeos de norte a sur en Irán, apoyando a Israel en su lucha contra el terrorismo yihadista, así como para evitar que el régimen iraní desarrolle una bomba nuclear —un discurso parecido al que utilizó el Gobierno de George W. Bush para invadir Irak, aludiendo a la existencia de armas de destrucción masiva que jamás se encontraron—.
Las voces dispares sobre la guerra en Irán alrededor del séquito de Trump ponen de manifiesto divisiones internas en el propio Partido Republicano, que ya enfrentaba un quiebre por la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en 2019 en su celda y que se codeaba con el ahora presidente de Estados Unidos.
Congresistas republicanos como Thomas Massie, Rand Paul y Marjorie Taylor Greene han roto con las filas del MAGA por la presión que ejerció el presidente para que el Congreso no aprobara el año pasado la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que culminó con la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, pero también han aprovechado la ocasión para arremeter contra Trump por iniciar una guerra contra Teherán en nombre de Israel y para ocultar que él fue mencionado unas 38 mil veces en los documentos desclasificados de Epstein.
"Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein", dijo el republicano Massie. "¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras", sentenció la congresista del MAGA Marjorie Taylor Greene.
"Estados Unidos no sale al extranjero en busca de monstruos que destruir...La Constitución confirió el poder de declarar o iniciar la guerra al Congreso por una razón, para hacer la guerra menos probable", precisó el senador republicano Rand Paul, quien dijo que esta guerra es inconstitucional ya que el presidente Donald Trump no pidió permiso al Congreso estadounidense.
