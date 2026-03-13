Finde en Córdoba: Vendimia, trekking y música sinfónica

Foto copa de vino en vinedo.jpg Córdoba y su propia vendimia para cerrar el verano.

Trekking en Río Ceballos

Para los amantes del aire libre, una de las propuestas destacadas del fin de semana será el trekking hacia la Cascada Los Hornillos y Olla del Puma en Río Ceballos. A pocos minutos de la ciudad de Córdoba se encuentran esos parajes con paisajes destacables y un desafiante terreno para quienes se atreven a transitarlos.

La actividad está prevista para el domingo 15 de marzo, contempla una distancia de 12 kilómetros y se recomienda equipamiento adecuado y buen estado físico. Se trata de una actividad guiada y con cupo.

Banda Sinfónica de Córdoba

Una de las propuestas tradicionales para Córdoba capital es la Banda Sinfónica, que dará una nueva presentación el próximo 14 de marzo en el Teatro del Libertador. El concierto, titulado Umbral: Recordar, cruzar, liberar, contará con la dirección del maestro Andrés Acosta.

La obra Reed (1921-2005) es un clásico del repertorio para bandas de concierto. En esa dirección, el repertorio incluye , un poema sinfónico del compositor suizo Mario Bürki (1977), quien describe los tres tercios de la lidia de toros, explicaron los organizadores. La obra Reed (1921-2005) es un clásico del repertorio para bandas de concierto. En esa dirección, el repertorio incluye , un poema sinfónico del compositor suizo Mario Bürki (1977), quien describe los tres tercios de la lidia de toros, explicaron los organizadores.

Las entradas se comercializan en boleterías del teatro, con un costo de 5.000 pesos.

Teatro del Libertador.jpg Teatro del Libertador en Córdoba.

Gran Prix Sierras Chicas de CycleKarten

De nuevo al aire libre, pero esta vez a bordo de kartings de diseño, llega el Gran Prix Sierras Chicas de CycleKarten en Río Ceballos. Se trata de una carrera de vehículos artesanales inspirados en los autos de Grand Prix de los años 20 y 30.

El evento se extenderá desde el sábado 14 al domingo 15 de marzo, e incluye una travesía recreativa, recorrido por Dique La Quebrada y el Camino del Cuadrado, y una competencia de velocidad para el cierre.

La entrada es libre y gratuita.

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