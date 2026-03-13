Finde en Córdoba: Vendimia, trekking y música sinfónica

El último fin de semana del verano en Córdoba llega con propuestas para despedir a lo grande la temporada que estuvo repleta de festivales y eventos. Con programas al aire libre, las localidades se disponen a aprovechar el último tramo estival y empiezan a preparar lo que viene en las propuestas turísticas.
Vendimia en Colonia Caroya
Uno de los eventos centrales del fin de semana en Córdoba será la 55° Fiesta Provincial de la Vendimia en Colonia Caroya. La localidad, reconocida por su gastronomía regional, celebrará al vino como producto central.
“La Vendimia de Colonia Caroya es una expresión genuina de nuestra identidad. Estas fiestas ponen en valor la cultura del trabajo, la producción vitivinícola y el enorme potencial turístico de cada rincón de Córdoba”, destacaron desde el Gobierno de Córdoba, que promociona el evento.
Las actividades se extenderán desde el próximo 14 de marzo y hasta el 15 de marzo. El mismo incluye un recorrido gastronómico abierto, espectáculos musicales y una Noche de las Bodegas.
La agenda, que comenzó la semana pasada, incluyó la Noche de las Bodegas, la maratón Bodegas & Run, la tradicional Vendimia en Di Candi. Mientras tanto, este fin de semana tendrá lugar el Desfile Vendimial y la 55° Fiesta Provincial de la Vendimia en la Plaza Nicolás Avellaneda con entrada libre y gratuita, destacaron desde la organización.
Trekking en Río Ceballos
Para los amantes del aire libre, una de las propuestas destacadas del fin de semana será el trekking hacia la Cascada Los Hornillos y Olla del Puma en Río Ceballos. A pocos minutos de la ciudad de Córdoba se encuentran esos parajes con paisajes destacables y un desafiante terreno para quienes se atreven a transitarlos.
La actividad está prevista para el domingo 15 de marzo, contempla una distancia de 12 kilómetros y se recomienda equipamiento adecuado y buen estado físico. Se trata de una actividad guiada y con cupo.
Banda Sinfónica de Córdoba
Una de las propuestas tradicionales para Córdoba capital es la Banda Sinfónica, que dará una nueva presentación el próximo 14 de marzo en el Teatro del Libertador. El concierto, titulado Umbral: Recordar, cruzar, liberar, contará con la dirección del maestro Andrés Acosta.
Las entradas se comercializan en boleterías del teatro, con un costo de 5.000 pesos.
Gran Prix Sierras Chicas de CycleKarten
De nuevo al aire libre, pero esta vez a bordo de kartings de diseño, llega el Gran Prix Sierras Chicas de CycleKarten en Río Ceballos. Se trata de una carrera de vehículos artesanales inspirados en los autos de Grand Prix de los años 20 y 30.
El evento se extenderá desde el sábado 14 al domingo 15 de marzo, e incluye una travesía recreativa, recorrido por Dique La Quebrada y el Camino del Cuadrado, y una competencia de velocidad para el cierre.
La entrada es libre y gratuita.
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