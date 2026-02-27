CÓRDOBA. Para finalizar febrero, la cartelera de actividades y espectáculos de Córdoba prepara fuertes platos internacionales con dos conciertos en el Estadio Juan Domingo Perón. Además, habrá lugar para las actividades físicas al aire libre, con carreras de trail y bicicleta programadas.
AGENDA
Finde en Córdoba: Chayanne, Ricardo Montaner y mucho aire libre
Febrero cierra en Córdoba con varios conciertos y propuestas en la naturaleza. Dos artistas internacionales desembarcan en el Estadio Juan Perón.
Chayanne en Instituto
El viernes 27 de febrero será el turno de Chayanne en el Estadio de Instituto. El artista portorriqueño desembarca nuevamente en Córdoba capital para deslumbrar a su público con lo más nuevo de su repertorio.
“Tras agotar las entradas para sus shows en Estados Unidos y Canadá, el artista puerrtorriqueño llevará su esperado concierto por diversas ciudades latinoamericanas. Una gira que incluirá clásicos como “Torero”, “Provócame”, “Un siglo sin tí” y “Dejaría Todo”, junto a nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, con la intención de guiar a su público por un recorrido emocional a través de su música”, indicaron desde la organización.
El nuevo desembarco en tierras cordobesas se produce tras seis años de ausencia. Curiosamente, la última fecha en la que Chayanne iba a tocar en Córdoba fue suspendida por la irrupción de la pandemia y el cierre definitivo del Orfeo Superdomo, que durante varios años permaneció vestido con la cartelería del truncado evento.
Las entradas se comercializan vía web y parten de los 85.000 pesos.
También Ricardo Montaner
El artista argentino-venezolano también ocupará el Estadio de Instituto en Alta Córdoba, pero el domingo 1 de marzo. El reencuentro con el público cordobés tendrá un repaso de lo mejor y lo más nuevo de su amplio repertorio en una presentación que forma parte del regreso a los escenarios tras más de dos años de ausencia, en el marco del Último Regreso Tour 2026.
Las entradas parten de los 60.000 y se consiguen vía web.
Actividades al aire libre
Para ir cerrando la temporada, las localidades se concentran en ofrecer actividades al aire libre. Desde caminatas y paseos culturales, hasta verdaderas competiciones de rendimiento.
Entre estas últimas está la Villa Race en Villa General Belgrano. La localidad del Valle de Calamuchita ofrece dos fechas: el sábado 28 con la carrera de trail de 12 y 24 kilómetros de extensión en cada categoría, y la del domingo 1 de marzo con la carrera de bicicleta de 41K y 71K.
En ambos casos, el escenario de las carreras son los caminos rurales y senderos serranos que rodean a Villa General Belgrano y representan un auténtico desafío deportivo.
En el mismo orden, pero en Traslasierra, una localidad albergará un duatlón. Se trata de Villa Dolores, donde la carrera a pie y en bicicleta de 8 kilómetros y 20 kilómetros respectivamente.
