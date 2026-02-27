Finde en Córdoba: Chayanne, Ricardo Montaner y mucho aire libre

chayanne.jpg

También Ricardo Montaner

El artista argentino-venezolano también ocupará el Estadio de Instituto en Alta Córdoba, pero el domingo 1 de marzo. El reencuentro con el público cordobés tendrá un repaso de lo mejor y lo más nuevo de su amplio repertorio en una presentación que forma parte del regreso a los escenarios tras más de dos años de ausencia, en el marco del Último Regreso Tour 2026.

Con una trayectoria de más de 40 años, 25 álbumes de estudio y una extensa lista de éxitos que han marcado varias generaciones, Ricardo Montaner es una de las figuras más influyentes de la música latina. Su música ha vendido más de 60 millones de copias a nivel global y ha recibido innumerables premios como el Latin Grammy a la Excelencia musical y el Latin American Music Awards Legacy, indicó la producción.

Las entradas parten de los 60.000 y se consiguen vía web.

Ricardo Montaner

Actividades al aire libre

Para ir cerrando la temporada, las localidades se concentran en ofrecer actividades al aire libre. Desde caminatas y paseos culturales, hasta verdaderas competiciones de rendimiento.

Entre estas últimas está la Villa Race en Villa General Belgrano. La localidad del Valle de Calamuchita ofrece dos fechas: el sábado 28 con la carrera de trail de 12 y 24 kilómetros de extensión en cada categoría, y la del domingo 1 de marzo con la carrera de bicicleta de 41K y 71K.

En ambos casos, el escenario de las carreras son los caminos rurales y senderos serranos que rodean a Villa General Belgrano y representan un auténtico desafío deportivo.

En el mismo orden, pero en Traslasierra, una localidad albergará un duatlón. Se trata de Villa Dolores, donde la carrera a pie y en bicicleta de 8 kilómetros y 20 kilómetros respectivamente.

