Este viernes (27/02) el gobierno busca aprobar en el Senado la reforma laboral, tras los cambios introducidos en Diputados. En este contexto, APYME -entidad que nuclea a micro, pequeños y medianos empresarios- publicó un durísimo comunicado, asegurando que la iniciativa oficialista es "inútil y dañina".
APYME
Duro comunicado de pymes contra la reforma laboral: "Inútil y dañina"
APYME, que nuclea a micro, pequeños y medianos empresarios, cuestionó duramente la reforma laboral de Javier Milei, que hoy (27/02) se aprobaría en el Senado.
"La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresa nuevamente su rechazo integral a la llamada Ley de Modernización Laboral, más conocida como 'reforma', a la que el Gobierno buscará dar sanción definitiva este viernes en el Senado de la Nación", comienza el texto, firmado por su presidente, Julián Moreno, y el secretario Juan José Sisca.
"Considerando las numerosas alusiones a los beneficios para las Pymes que traería la ley, APYME afirma que ninguno de los cambios que se busca sancionar significa un entorno favorable para el sostenimiento del amplio conjunto de estas empresas, que constituyen más del 99 por ciento de los establecimientos. Como lo prueban el caso emblemático de FATE y muchas otras grandes firmas que están cerrando sus puertas y despidiendo a cientos de empleados, esta ley está 'pensada' para acompañar una política de destrucción de la economía productiva en el país, no para su mejora", asegura.
En este marco, agrega el texto, "las Pymes se encuentran entre las principales víctimas, porque carecen de recursos para migrar de actividad o reconvertirse: quedan afuera del mercado junto con sus trabajadores".
En relación con el denominado FAL (Fondo de Asistencia Laboral), "APYME observa que facilitar los despidos no generará más empleo sino más despidos. Con salarios a la baja y por lo tanto una mayor pérdida de poder adquisitivo de la población, se producirá una mayor caída del mercado interno, principal sustento de las Pymes".
Y agrega que "el 2,5% de contribuciones patronales de las Pymes (1% de las GGEE) que pasarán a administrar entidades privadas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para fondear el FAL, restarán al fisco ingresos necesarios para pagar jubilaciones, lo que también contribuirá a agravar la debacle del consumo. Por su parte, el Gobierno podrá disponer de fondos para asegurar el pago de deuda y sostener un 'dólar barato' en función de la economía extractiva y las finanzas, los otros beneficiarios del actual modelo".
Respecto al artículo de la reforma laboral sobre la negociación colectiva por empresa, "APYME tampoco ve como un dato positivo" porque "en la práctica, implicará una 'carrera regresiva' acorde con la visión gubernamental: será más competitivo el empresario que negocie menores ingresos para sus trabajadores, no quien implemente mejoras en la productividad, realice capacitaciones o invierta en el país".
La entidad afirma que "si bien resulta necesario actualizar y mejorar aspectos de la legislación laboral, es imposible apoyar una reforma que contribuirá, por el contrario, al atraso y la precarización del tejido productivo nacional".
"Lo que necesitamos las Pymes es revertir el actual modelo económico, basado sobre el achicamiento del mercado interno, las importaciones indiscriminadas, las subas de tarifas y un régimen impositivo que castiga al que contribuye y premia al que evade", explica.
Finalmente, APYME "advierte a senadoras y senadores que el desarrollo no llegará de la mano de la quita de derechos adquiridos y garantizados por la Constitución Nacional, sino de la puesta en marcha de un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía nacional".
"En un mundo cada vez más proteccionista, es fundamental cuidar las fuentes de empleo, la industria y los recursos estratégicos que hoy la Argentina ofrece a la depredación de grandes corporaciones locales y, mayormente, extranjeras, en detrimento del conjunto de la población", finaliza el comunicado.
Ver comunicado completo en X, haciendo click aquí.
-----------
Otras noticias en Urgente24:
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo 'fusilaron'
Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo
La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde
La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta