Duro comunicado de pymes contra la reforma laboral: "Inútil y dañina"

Y agrega que "el 2,5% de contribuciones patronales de las Pymes (1% de las GGEE) que pasarán a administrar entidades privadas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para fondear el FAL, restarán al fisco ingresos necesarios para pagar jubilaciones, lo que también contribuirá a agravar la debacle del consumo. Por su parte, el Gobierno podrá disponer de fondos para asegurar el pago de deuda y sostener un 'dólar barato' en función de la economía extractiva y las finanzas, los otros beneficiarios del actual modelo".

Respecto al artículo de la reforma laboral sobre la negociación colectiva por empresa, "APYME tampoco ve como un dato positivo" porque "en la práctica, implicará una 'carrera regresiva' acorde con la visión gubernamental: será más competitivo el empresario que negocie menores ingresos para sus trabajadores, no quien implemente mejoras en la productividad, realice capacitaciones o invierta en el país".

La entidad afirma que "si bien resulta necesario actualizar y mejorar aspectos de la legislación laboral, es imposible apoyar una reforma que contribuirá, por el contrario, al atraso y la precarización del tejido productivo nacional".

"Lo que necesitamos las Pymes es revertir el actual modelo económico, basado sobre el achicamiento del mercado interno, las importaciones indiscriminadas, las subas de tarifas y un régimen impositivo que castiga al que contribuye y premia al que evade", explica.

Finalmente, APYME "advierte a senadoras y senadores que el desarrollo no llegará de la mano de la quita de derechos adquiridos y garantizados por la Constitución Nacional, sino de la puesta en marcha de un proyecto de industrialización con innovación tecnológica, inclusión social y soberanía nacional".

"En un mundo cada vez más proteccionista, es fundamental cuidar las fuentes de empleo, la industria y los recursos estratégicos que hoy la Argentina ofrece a la depredación de grandes corporaciones locales y, mayormente, extranjeras, en detrimento del conjunto de la población", finaliza el comunicado.

