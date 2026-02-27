De la Quinta de Olivos a la AFA en Pilar: Guillermo Tofoni sabe más de R44 que de contratos

Desde lo periodístico, está muy bien ir con cámaras donde sea, José de Zer hizo historia en días de Alejandro Romay. El 'arrebato' es muchas veces una demostración de coraje.

Sin embargo, desde lo legal, la persona que se acercó en un vehículo 4x4 a pedirle que se retirase del predio porque era propiedad privada, estaba en el ejercicio de su derecho.

Pero ahí comienza el debate.

Vázquez respondió; "¿Esto no fue comprado por el municipio de Pilar? Porque si fue comprado por el municipio de Pilar no es propiedad privada".

Error conceptual, grave en un comunicador: que sea propiedad pública no habilita al ingreso irrestricto. La legislación es muy concreta al respecto: una escuela municipal está levantada en propiedad pública pero no cualquier persona puede ingresar libremente al establecimiento. ¿O sí puede?

En estos tiempos líquidos todo cambia de prisa pero... es posible que exista una diferencia entre propiedad pública e ingreso irrestricto. Las personas que van a Casa Rosada no pueden ingresar libremente al Patio de las Palmeras a admirar esa belleza arquitectónica.

Pero lo más interesante es el convenio firmado entre el municipio de Pilar y AFA hace 2 años: comodato con fin determinado (que recién ahora llama la atención y antes no).

¿Qué significa eso? Que si no cumple con el objeto del municipio, AFA debe devolverlo. Peroue recién ahora cuenta con la aprobación de registro de parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) bonaerense, a la que fue solicitada.

(La IGJ o Inspección General de Justicia, que avaló el traslado, ahora afirma que apelará ante la Cámara en lo Civil.)

El comodato con fin determinado es lo que le permite a Javier Milei el usufructo del predio conocido como Quinta Presidencial de Olivos (Vicente López / PBA).

quinta olivos.jpg Quinta de Olivos.

La historia

El comodato con fin determinado existe, no es un invento. El problema es que Tofoni estudió para piloto de los helicópteros R-44 y Marketing Deportivo, y Guadalupe para politóloga, igual que Jonatán Viale. Pero cualquier abogado podría confirmarlo.

Las 30 hectáreas donde en 1854, el arquitecto Prilidiano Pueyrredón, miembro de una de las familias patricias de San Isidro, e hijo de Juan Martín de Pueyrredón, levantó la que hoy es casa presidencial en un terreno que inicialmente fue Rodrigo de Ibarola, quien recibió un fraccionamiento realizado por Juan de Garay en 1580, no son del Estado Nacional (un caso similar pero inverso al que existe entre Pilar y AFA).

La quinta fue del brigadier Miguel de Azcuénaga, casado con su prima hermana, Justa Rufina Basavilbaso y Garfias, quien le encargó la construcción a Prilidiano Pueyrredón.

Las Fuerzas del Cielo, voceras de Santiago Caputo, reproducen lo que sucedió en Pilar:

Entre muertes, herencias y casamientos, la propiedad quedó en manos de Antonio Olaguer Feliú y Azcuénaga, quien sin sucesión, se la dejó a su sobrino y ahijado Carlos Villate Olaguer, quien realizó su legado al 'Superior Gobierno de la Nación Argentina', con la condición de que fuera la residencia presidencial y que no fuera deshabitada por más de 30 días seguidos.

"(...) En caso que el gobierno no aceptara esta donación, es mi voluntad que sea construido un gran parque, dándolo al Gobierno nacional para beneficio público."

La donación fue aceptada en 1918 por Hipólito Yrigoyen.

O sea que sin Milei dejara de utilizar la Quinta como residencia, debería convertirse en un recreo popular. ¿Propiedad pública o propiedad privada? En cualquier caso, de acceso restringido.

