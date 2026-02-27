A pocos días del estreno de una nueva edición de Gran Hermano, crece la inquietud en Telefe por las proyecciones de encendido. Aunque el formato fue un fenómeno en sus últimas temporadas, el presente de la televisión abierta muestra un panorama más complejo, con mayor disputa por la atención y una fuerte baja en la audiencia.
CRISIS Y DESCONCIERTO
Preocupación en Telefe por Gran Hermano: Rating paupérrimo a días del debut
Las autoridades del canal de las pelotas no quedaron conformes con la nueva edición de Gran Hermano y buscarán cambios para levantar el nivel de la audiencia.
En la emisora monitorean cada señal previa al lanzamiento, desde la repercusión en redes hasta el desempeño del ciclo que funcionará como antesala. El objetivo es recuperar la magnitud que posicionó al programa entre lo más visto de la pantalla local. El hábito de ver contenidos también se transformó, con un corrimiento sostenido hacia servicios digitales y streaming. Este cambio obliga a reforzar la promoción y ajustar la estrategia para intentar seducir nuevamente a grandes volúmenes de público.
Los sondeos iniciales y el interés moderado encendieron alertas internas, ante la posibilidad de un comienzo más débil de lo previsto. La señal evalúa alternativas para reaccionar rápido si los números no acompañan y evitar que el envío pierda fuerza en sus primeras semanas.
La caída en la emisión del programa del jueves (26/02) encendió una primera señal de alerta, especialmente por el fuerte descenso registrado con el correr de la noche. Aunque logró mantenerse como lo más visto de la jornada con 13.6 puntos, finalmente terminó con 7.2. La abultada pérdida desde el inicio hasta el cierre refleja una dificultad para sostener el interés del público, algo que en el canal siguen de cerca mientras esperan que el desarrollo del juego impulse una recuperación en las próximas semanas.
Baby Etchecopar liquidó a Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano
La incorporación de Andrea del Boca en la nueva edición no pasó desapercibida y Baby Etchecopar no tardó en cuestionar a la actriz por tomar la decisión de formar parte.
“Me da vergüenza”, disparó sin filtros el conductor en diálogo con el ciclo Intrusos, al referirse a la decisión de la artista de ingresar al certamen televisivo. Con ironía, agregó que si busca limpiar su imagen “tiene que entrar con dos baldes de detergente” y reclamó explicaciones sobre la polémica miniserie financiada con fondos públicos.
Al ser consultado sobre si esta movida podría perjudicarla aún más, el periodista fue tajante: “¿Más? No. Ya está. La gente no es boluda”. Según su mirada, ya mostró su verdadera cara ante la opinión pública y difícilmente pueda revertir esa percepción.
Lejos de suavizar su postura, también cuestionó su pasado posicionamiento político y recordó que existe una apelación judicial en curso. “El que las hace las paga”, sentenció el periodista.
