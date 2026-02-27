Preocupación en Telefe por Gran Hermano: Rating paupérrimo a días del debut

Baby Etchecopar liquidó a Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano

La incorporación de Andrea del Boca en la nueva edición no pasó desapercibida y Baby Etchecopar no tardó en cuestionar a la actriz por tomar la decisión de formar parte.

“Me da vergüenza”, disparó sin filtros el conductor en diálogo con el ciclo Intrusos, al referirse a la decisión de la artista de ingresar al certamen televisivo. Con ironía, agregó que si busca limpiar su imagen “tiene que entrar con dos baldes de detergente” y reclamó explicaciones sobre la polémica miniserie financiada con fondos públicos.

Al ser consultado sobre si esta movida podría perjudicarla aún más, el periodista fue tajante: “¿Más? No. Ya está. La gente no es boluda”. Según su mirada, ya mostró su verdadera cara ante la opinión pública y difícilmente pueda revertir esa percepción.

Lejos de suavizar su postura, también cuestionó su pasado posicionamiento político y recordó que existe una apelación judicial en curso. “El que las hace las paga”, sentenció el periodista.

