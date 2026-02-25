El Mencho: Criptomonedas, IA, TikTok y drones para el narco 3.0

expansión acelerada,

diversificación financiera y

estructura descentralizada.

Según el Departamento de Estado de USA, el grupo mantiene presencia en casi todo México y vínculos en todo el continente americano, Australia y países del sudeste asiático. La Drug Enforcement Administration (DEA) sostiene que opera en al menos 40 países.

Su portafolio criminal también se amplió:

tráfico de fentanilo,

metanfetaminas,

extorsión,

robo de combustible,

tráfico de migrantes y

lavado de activos.

Pero el diferencial no fue solo la diversificación. Fue la adopción sistemática de tecnología.

TikTok como herramienta de reclutamiento

Investigaciones académicas identificaron más de 100 cuentas en TikTok vinculadas a organizaciones criminales mexicanas.

El 47% del contenido estaba orientado al reclutamiento y el 31% a propaganda.

Por un lado, la búsqueda incesante de recursos humanos; por otra parte, la batalla cultural para instalar su negocio.

El CJNG concentraba más de la mitad de esas cuentas detectadas.

El uso de redes sociales no es nuevo en el crimen organizado. Lo novedoso es la profesionalización del mensaje: estética aspiracional, narrativas de pertenencia, exhibición de armamento y promesas de movilidad económica. Una estrategia que mezcla marketing digital con intimidación.

El reclutamiento dejó de depender exclusivamente del territorio físico. Ahora circula en el algoritmo.

IA para fraude, simulaciones y optimización logística

Alertas recientes de Interpol advierten qué redes criminales están utilizando modelos de lenguaje e inteligencia artificial para estafas financieras a gran escala, simulaciones de secuestro y suplantación de identidad.

En paralelo, informes sobre crimen organizado señalan el uso de algoritmos predictivos para optimizar rutas de tráfico y reducir riesgos operativos.

La lógica es empresarial: minimizar exposición, maximizar rendimiento.

La diferencia es el mercado en el que operan.

La guerra aérea de bajo costo

El salto más visible fue en el terreno militar.

Desde 2020, los ataques con drones vinculados al narcotráfico crecieron exponencialmente: 5 registrados ese año, más de 100 en 2021, más de 200 en 2022 y más de 250 solo en el 1er. semestre de 2023.

El CJNG modificó drones comerciales como el DJI Mini 3 para lanzar explosivos improvisados.

También incorporó modelos agrícolas de mayor capacidad como el DJI Agras T40, capaces de transportar cargas más pesadas.

No se trata solo de fuego aéreo. Se trata de inteligencia, vigilancia, propaganda y control territorial. En 2023 se identificó incluso una unidad interna especializada en operaciones con aeronaves no tripuladas.

El costo de entrada es relativamente bajo. El impacto estratégico, alto.

Un modelo en red

Uno de los factores que explica la resiliencia del CJNG es su estructura descentralizada.

Múltiples comandantes,

células operativas y

franquicias especializadas

permiten continuidad aun cuando cae un líder.

Por eso la muerte de 'el Mencho' no implica necesariamente desintegración inmediata.

Sí puede generar fragmentaciones y disputas internas. Pero también deja en evidencia que el crimen organizado contemporáneo no depende exclusivamente de figuras carismáticas: depende de infraestructura, logística y tecnología.

El desafío que queda

La DEA describe al CJNG como una organización con características terroristas por su nivel de violencia y capacidad operativa.

Sin embargo, el desafío que enfrentan las autoridades no es solo táctico. Es tecnológico.

Drones comerciales adaptados, criptomonedas para lavado, inteligencia artificial para fraude, redes sociales para reclutamiento y propaganda. La convergencia entre criminalidad y tecnología reduce barreras de entrada y amplifica capacidades.

La pregunta ya no es si los cárteles usan tecnología.

La pregunta es cuánto tiempo tardan los Estados en adaptarse al mismo ritmo.

