La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue trasladada a un buque de la Marina mexicana en el Pacífico como medida de seguridad tras la muerte de “El Mencho”, el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este fin de semana por el Ejército mexicano, lo que ha desatado una ola de atentados en las calles.
CAOS EN LAS CALLES
Trasladan a la presidenta de México a un buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"
Trasladan a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a un buque de la Marina Mexicana en el Pacífico por miedo a un atentado tras la muerte de "El Mencho", el líder del cártel Jalisco, en plena guerra sangrienta contra el narco.
Un helicóptero Súper Puma de la Armada de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum a bordo, aterrizó en el buque de desembarco USS Usumacinta A412, cerca de Guaymas, Sonora, en el Pacífico, para resguardar a la jefe de Estado en medio del caos en las calles por la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
En otra jornada marcada por disturbios y la ola de violencia tras la muerte de "El Mecho", la presidenta mexicana dirigió esta misma mañana un mensaje a la nación para llevar calma al pueblo mexicano, que enfrenta horas de penumbra y sobrevive desde hace tiempo al martirio que le infunda el narcoterrorismo.
Por cadena nacional, Sheinbaum aseguró que el país “se encuentra en calma y en paz”, destacando que las fuerzas federales y estatales mantienen una coordinación estrecha para responder a cualquier eventualidad. Sin embargo, las imágenes en redes sociales y la cobertura mediática al respecto evidencian todo lo contrario: muestran que disturbios en al menos siete estados, que incluyen autos incendiados, atentados y tiroteos, liderados por el CJNG.
“Está todo en calma, en paz, está en el calma y lo más importante es que estamos trabajando”, dijo la mandataria mexicana, comentando la existencia de un centro de control de mando donde participan todas las fuerzas federales.
Explicó que “todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo la parte de sus responsabilidades de informar a la población”. También reiteró que, ante cualquier incidente, la respuesta de las autoridades será inmediata y que, hasta la mañana de este lunes, las carreteras del país se encuentran liberadas.
No obstante, México transita una ola de violencia simultánea y corrodinada por el CJNG, tras el abatimiento de "El Mecho", en un intento por demostrar reacción territorial. Se reportan focos de violencia en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, donde se produjeron bloqueos de rutas con vehículos en llamas, tiroteos, ataques a comercios e incendios.
El abatimiento de "El Mecho" desencadenó más derramamiento de sangre en México
El domingo 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano, en un operativo conjunto con Estados Unidos, abatió a “El Mencho”, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el narcotraficante más peligroso del mundo. Esta banda transnacional se especializa en el tráfico de metanfetaminas y de fentanilo, el poderoso opiáceo sintético que se cobra cien mil vidas estadounidenses al año al otro lado del muro.
El CJNG también se dedica a la extorsión, al secuestro, la trata y al contrabando de armas, utilizando métodos crueles de tortura, reclutamiento y violencia, que incluyen decapitaciones, desmembramiento y violaciones, actos viles que son grabados y viralizados como una demostración de poder y terror.
Este cártel narco, uno de los al menos ocho que operan dentro y fuera de México, poseen un verdadero poder de fuego, ya que cuentan con armamento de alto calibre, chalecos tácticos y formación militar. Es más, poseen una tropa de élite, llamada Fuerzas Especiales Grupo de Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se dedican a impartir sus códigos y se enfrentan en batallas campales con bandas rivales por el control de las rutas de las drogas y el contrabando.
De hecho, en los últimos años las autoridades han descubierto fosas comunes en Jalisco, Michoacán y Colima. En marzo de 2025, salió a la luz un macabro hallazgo en el Rancho Izaguirre, un predio en donde el CJNG torturaba, asesinaba, quitaba órganos y traficaba personas.
Las imágenes del horror pronto se viralizaron por todo el mundo y, por primera vez, la comunidad internacional habló del "Auschwitz narco en México". En aquel predio en Teuchitlán, Jalisco, había fosas comunes y hornos de cremación, donde se desapareció miles de mexicanos, incluso de inocentes, quienes acudían al lugar por un simple engaño, a los que obligaban a realizar trabajos sucios y luego los mataban a sangre fría.
