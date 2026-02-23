Trasladan a la presidenta de México a un buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

Explicó que “todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación, informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo la parte de sus responsabilidades de informar a la población”. También reiteró que, ante cualquier incidente, la respuesta de las autoridades será inmediata y que, hasta la mañana de este lunes, las carreteras del país se encuentran liberadas.

No obstante, México transita una ola de violencia simultánea y corrodinada por el CJNG, tras el abatimiento de "El Mecho", en un intento por demostrar reacción territorial. Se reportan focos de violencia en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, donde se produjeron bloqueos de rutas con vehículos en llamas, tiroteos, ataques a comercios e incendios.

MÉXICO ES UN NARCOESTADO: En una tienda de Valle de Chalco, narcoterroristas lanzaron bombas molotov y gasolina, quemando a un niño y a su padre inocentes, tras la eliminación de El Mencho, el narcotraficante más poderoso del país. pic.twitter.com/pyazrbXsjX — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 23, 2026

El abatimiento de "El Mecho" desencadenó más derramamiento de sangre en México

El domingo 22 de febrero de 2026, el Ejército mexicano, en un operativo conjunto con Estados Unidos, abatió a “El Mencho”, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el narcotraficante más peligroso del mundo. Esta banda transnacional se especializa en el tráfico de metanfetaminas y de fentanilo, el poderoso opiáceo sintético que se cobra cien mil vidas estadounidenses al año al otro lado del muro.

image En 17 días, autoridades mexicanas y estadounidenses asestaron cuatro golpes consecutivos al CJNG.

El CJNG también se dedica a la extorsión, al secuestro, la trata y al contrabando de armas, utilizando métodos crueles de tortura, reclutamiento y violencia, que incluyen decapitaciones, desmembramiento y violaciones, actos viles que son grabados y viralizados como una demostración de poder y terror.

Este cártel narco, uno de los al menos ocho que operan dentro y fuera de México, poseen un verdadero poder de fuego, ya que cuentan con armamento de alto calibre, chalecos tácticos y formación militar. Es más, poseen una tropa de élite, llamada Fuerzas Especiales Grupo de Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se dedican a impartir sus códigos y se enfrentan en batallas campales con bandas rivales por el control de las rutas de las drogas y el contrabando.

Embed ALIANZA CONFIRMADA ENTRE CJNG Y LOS CHAPOS

— El video revela la presencia de armados en zona rural, con dos prisioneros arrodillados y vendados. Grito de "Pura gente del Mencho y Iván" confirma la guerra entre cárteles. ¡El conflicto se intensifica! #AlianzaCártel pic.twitter.com/4o6vbdqxbO — El Blog del Narco (@narcoblogger) May 18, 2025

De hecho, en los últimos años las autoridades han descubierto fosas comunes en Jalisco, Michoacán y Colima. En marzo de 2025, salió a la luz un macabro hallazgo en el Rancho Izaguirre, un predio en donde el CJNG torturaba, asesinaba, quitaba órganos y traficaba personas.

Las imágenes del horror pronto se viralizaron por todo el mundo y, por primera vez, la comunidad internacional habló del "Auschwitz narco en México". En aquel predio en Teuchitlán, Jalisco, había fosas comunes y hornos de cremación, donde se desapareció miles de mexicanos, incluso de inocentes, quienes acudían al lugar por un simple engaño, a los que obligaban a realizar trabajos sucios y luego los mataban a sangre fría.

