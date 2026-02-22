Claudia Sheinbaum destacó el operativo militar en el que murió El Mencho y pidió calma a la población

Existían apenas 3 fotos de El Mencho debido a que el “capo” se movía fuera del radar de las fuerzas de seguridad. Fueron tomadas a principios de los años noventa cuando lo atraparon por tráfico de marihuana. Luego, fue apresado vendiendo heroína a policías encubiertos en un bar de San Francisco, Estados Unidos. Existían apenas 3 fotos de El Mencho debido a que el “capo” se movía fuera del radar de las fuerzas de seguridad. Fueron tomadas a principios de los años noventa cuando lo atraparon por tráfico de marihuana. Luego, fue apresado vendiendo heroína a policías encubiertos en un bar de San Francisco, Estados Unidos.

image Existen muy pocas fotos del capo del Cartel Jalisco Nueva Generación

Tras su deportación, el delincuente siempre encontraba la manera de vulnerar la frontera norteamericana con nuevos cargamentos.

Desde hace casi 30 años era inubicable. En la clandestinidad, convirtió al Cartel Jalisco Nueva Generación el mayor exportador de drogas de su país.

En México, fueron capaces de asesinar a jueces, políticos y militares. Llegaron a paralizar ciudades enteras contratando a mercenarios extranjeros y derribando a cañonazos helicópteros del propio Ejército azteca. En México, fueron capaces de asesinar a jueces, políticos y militares. Llegaron a paralizar ciudades enteras contratando a mercenarios extranjeros y derribando a cañonazos helicópteros del propio Ejército azteca.

La Cancillería de Argentino pidió a sus compatriotas que eviten visitar territorio mexicano ante los hechos de violencia.