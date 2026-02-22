Claudia Sheinbaum destacó la "absoluta coordinación de las fuerzas federales con gobiernos de todos los estados" frente a los narco bloqueos que afectan más de 20 importantes carreteras en 8 distintos estados del país, entre ellos Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.
21 RUTAS CORTADAS EN MÉXICO
Claudia Sheinbaum destacó el operativo militar en el que murió El Mencho y pidió calma a la población
La presidenta de México reconoció "al Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas por su trabajo". Existen 8 estados aztecas afectados por protestas.
La Jefa de Estado, la primera presidenta mujer en su paìs, destacó:
Claudia Sheinbaum mantiene despliegue de las fuerzas federales
El operativo dejó al menos 7 narcotraficantes muertos y tres militares heridos.
El líder del cartel Jalisco Nueva Generación era el objetivo prioritario de la administración norteamericana: ofrecían US$ 15 millones por datos que permitieran su captura.
Tras su deportación, el delincuente siempre encontraba la manera de vulnerar la frontera norteamericana con nuevos cargamentos.
Desde hace casi 30 años era inubicable. En la clandestinidad, convirtió al Cartel Jalisco Nueva Generación el mayor exportador de drogas de su país.
La Cancillería de Argentino pidió a sus compatriotas que eviten visitar territorio mexicano ante los hechos de violencia.