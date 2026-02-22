urgente24
MUNDO Claudia Sheinbaum > México > Cartel Jalisco Nueva Generación

21 RUTAS CORTADAS EN MÉXICO

Claudia Sheinbaum destacó el operativo militar en el que murió El Mencho y pidió calma a la población

La presidenta de México reconoció "al Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas por su trabajo". Existen 8 estados aztecas afectados por protestas.

22 de febrero de 2026 - 19:27
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum destacó la "absoluta coordinación de las fuerzas federales con gobiernos de todos los estados" frente a los narco bloqueos que afectan más de 20 importantes carreteras en 8 distintos estados del país, entre ellos Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas.

Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México.

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025679547421556882&partner=&hide_thread=false

Claudia Sheinbaum mantiene despliegue de las fuerzas federales

El operativo dejó al menos 7 narcotraficantes muertos y tres militares heridos.

El líder del cartel Jalisco Nueva Generación era el objetivo prioritario de la administración norteamericana: ofrecían US$ 15 millones por datos que permitieran su captura.

Existían apenas 3 fotos de El Mencho debido a que el “capo” se movía fuera del radar de las fuerzas de seguridad. Fueron tomadas a principios de los años noventa cuando lo atraparon por tráfico de marihuana. Luego, fue apresado vendiendo heroína a policías encubiertos en un bar de San Francisco, Estados Unidos. Existían apenas 3 fotos de El Mencho debido a que el “capo” se movía fuera del radar de las fuerzas de seguridad. Fueron tomadas a principios de los años noventa cuando lo atraparon por tráfico de marihuana. Luego, fue apresado vendiendo heroína a policías encubiertos en un bar de San Francisco, Estados Unidos.

image
Existen muy pocas fotos del capo del Cartel Jalisco Nueva Generación

Existen muy pocas fotos del capo del Cartel Jalisco Nueva Generación

Tras su deportación, el delincuente siempre encontraba la manera de vulnerar la frontera norteamericana con nuevos cargamentos.

Desde hace casi 30 años era inubicable. En la clandestinidad, convirtió al Cartel Jalisco Nueva Generación el mayor exportador de drogas de su país.

En México, fueron capaces de asesinar a jueces, políticos y militares. Llegaron a paralizar ciudades enteras contratando a mercenarios extranjeros y derribando a cañonazos helicópteros del propio Ejército azteca. En México, fueron capaces de asesinar a jueces, políticos y militares. Llegaron a paralizar ciudades enteras contratando a mercenarios extranjeros y derribando a cañonazos helicópteros del propio Ejército azteca.

La Cancillería de Argentino pidió a sus compatriotas que eviten visitar territorio mexicano ante los hechos de violencia.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES