Estados Unidos / Trump gestando un ataque inicial de presión contra Irán

Washington también evalúa atacar las instalaciones nucleares y militares de Irán, que soportó varias semanas de protestas multitudinarias por el mal manejo de la economía y la tiranía de la sharia, posiblemente con el objetivo de derrocar al régimen iraní.

En qué consiste el ataque limitado contra Irán que prepara Donald Trump

Personas familiarizadas con el asunto revelaron en exclusiva a The Wall Street Journal que el presidente estadounidense Donald Trump está dispuesto a utilizar su fuerza militar contra Irán para forzarlo a firmar un acuerdo favorable con Estados Unidos, obligando al régimen iraní a frenar con el enriquecimiento de uranio y a entregar a Washington sus reservas.

Una de las fuentes indicó que Trump podría intensificar sus ataques, comenzando con ataques pequeños antes de ordenar ataques más grandes hasta que el régimen iraní desmantele su programa nuclear o caiga. Una de las fuentes indicó que Trump podría intensificar sus ataques, comenzando con ataques pequeños antes de ordenar ataques más grandes hasta que el régimen iraní desmantele su programa nuclear o caiga.

Embed - Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán tras las advertencias de ataque

Coincidiendo con lo expuesto por TWSJ, cuando se le pregunto a Trump el viernes por la mañana si estaba considerando un ataque militar limitado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo, Trump dijo: "Creo que puedo decir que lo estoy considerando".

En esa misma jornada de tales afirmaciones, durante la ceremonia de inauguración en Washington de la Junta para la Paz, advirtió públicamente a Irán que debe llegar a un acuerdo si no quiere que les pasen “cosas malas”."Es momento de que Irán se una a nosotros en un camino para la paz, no pueden seguir desestabilizando a la región, deben hacer un acuerdo, pero pasarán cosas muy malas si esto no pasa", dijo.

Pero la furia que evalúa desatar contra Irán no sería una consecuencia inmediata de no llegar a un acuerdo con Teherán, sino, más bien, la antesala para forzar al régimen a que acate las órdenes de la Casa Blanca en materia nuclear, según personas familiarizadas con el asunto.

El jueves, Trump afirmó sin rodeos que decidiría sus próximos pasos respecto a Irán en un plazo de 10 días. Posteriormente, declaró a la prensa que su plazo máximo era de unas dos semanas. "Vamos a llegar a un acuerdo o a conseguirlo de una forma u otra", sentenció.

Un día antes de tales declaraciones, el régimen iraní, obligado por Washington a iniciar negociaciones indirectas en Ginebra, cerró temporalmente el Estrecho de Ormuz, la arteria por la que fluye la energía del mundo, para desplegar ejercicios militares con fuego real, demostrando poderío y que Teherán tiene el control de tal ruta marítima.

Esto se interpretó como una advertencia a Washington de que Teherán está dispuesto a cerrar la vía marítima por la que circula el 20% del petróleo mundial si Trump decide atacarlos al no llegar a un acuerdo para desbaratar completamente el programa nuclear iraní.

"Estoy seguro de que el Estrecho de Ormuz será un lugar de masacre e infierno para Estados Unidos", declaró públicamente Ezzatollah Zarghami, ex ministro iraní y ex jefe de la emisora estatal, amenazando abiertamente a Washington con cortar el flujo de energía mundial si dan un paso en falso contra Teherán.

