Donald Trump inaugura la Junta para la paz de Gaza en plena pulseada con Irán

"Y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró el jefe de la Casa Blanca, en vísperas que sus Fuerzas Armadas estadounidense llevan a cabo un gran despliegue militar en Medio Oriente, tras el cierre momentáneo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán como mecanismo de presión, ya que por allí pasa el flujo energético mundial.

Además, el mandatario estadounidense puso un plazo para saber lo que ocurrirá en Irán: "Probablemente lo descubrirán en los próximos diez días".

"Irán no puede tener armas nucleares", expresó también Trump ante la Junta para la Paz en Gaza, en medio de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, mediadas por Omán, bajo el propósito de evitar que el régimen iraní desarrolle una bomba atómica, ya que enriquece uranio a niveles cercanos a los militares, lo que podría arrastrar a la región a un conflicto sin retorno, sobre todo si una bomba atómica cayera en manos de los hutíes de Yemen, Hamás o Hezbolá (milicias asociadas al país persa).

2da etapa en Gaza: Junta para la Paz, administración provisional encabezada por un palestino y fuerza policial internacional

La ceremonia de inauguración de este jueves de la Junta para la Paz de Trump, un organismo internacional que administrará la Franja de Gaza bajo supervisión de la Casa Blanca, contó con la presencia de alrededor de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei.

En el primer discurso de apertura del organismo, Trump se ufanó de haber terminado con "ocho guerras", envió una advertencia directa a Irán para que ceda en las negociaciones nucleares y anunció con bombos y platillos una inversión estadounidense de 10.000 millones de dólares en el enclave, además de la promesa de otros miembros de la junta a desembolsar 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de la Franja de Gaza, en ruinas tras la guerra con Israel.

"Gracias, presidente Trump, por su liderazgo, por sus continuos esfuerzos. Dichosos sean los que trabajan por la paz", declaró el jefe de la administración provisional para Gaza, el palestino Ali Shaath. En ese sentido, la administración provisional, como parte de la segunda etapa del plan de paz estadounidense, empezará por reclutar una fuerza policial, formada por Egipto y Jordania. También Indonesia, Marruecos, Kazajistán, Kosovo y Albania aportarán tropas militares.

"Estámos recibiendo gente muy buena para una fuerza policial confiable en Gaza", sentenció Trump ante los líderes mundiales reunidos para la ceremonia de apertura de la Junta para la Paz. "Me complace anunciar que FIFA ayudará a reunir USD 75 millones para proyectos en Gaza", anunció también.

Esta Junta, aunque momentáneamente se centre en poner de pie a Gaza, busca convertirse en una organización alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tenga la capacidad de poner fin a conflictos globales y establecer programas de financiamiento para áreas devastadas.

"Quiero salvar vidas y no me preocupan los premios", dijo Trump tras repetir que él debió ganar el Nobel de Paz.

