Javier Milei pinchado por Fate olvida a Donald Trump con Intel

En los últimos años, Intel arrastró una serie de complicaciones financieras derivadas de los problemas logísticos en la cadena de insumos a nivel global. El desarrollo y fabricación de nuevas tecnologías de procesamiento se demoró más de la cuenta, provocando una aceleración en la pérdida de liquidez.

Al respecto, la reacción de Trump ante esa situación consistió en la redirección inmediata de subsidios sobre las acciones de la empresa, algo que el propio jefe de la Casa Blanca catalogó como el “Big Deal”. Esto provocó un ingreso instantáneo de liquidez para Intel y la posibilidad de generar movimientos en su cadena de pago.

Si bien la reacción de Trump no constituyó un salvataje directo, si se tradujo en más “oxígeno” para que la histórica compañía ensaye un reordenamiento.

En enero, Estados Unidos superó la expectativa de creación de empleo privado, sumando más de 130.000 nuevos puestos.

trump indultos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría empañar el Mundial 2026.

El capitalismo de Javier Milei

Mientras tanto, el caso Fate revistió una notable diferencia de reacciones. Salvando las distancias de tamaño y peso entre ambas compañías, la fábrica de neumáticos con más de 80 años de operaciones locales bien podría ser considerada un elemento estratégico para el Estado argentino debido a su rol en el autopartismo y el transporte.

A pesar de ello, la postura oficial no tendría entre sus planes una reacción directa más allá de los canales habituales de negociación laboral. Con el superávit fiscal como prioridad central del Gobierno, la capacidad de intervención sería nula, al igual que las intenciones de frenar la desaparición de una de las industrias de más larga data dentro de la cadena de fábricas nacionales.

fate fuego

Más noticias en Urgente24:

La Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de trabajadores de planta de Fate en San Fernando

Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos por el paro de la CGT

Jueves 19/02, paro general: Climas sociales que la política prefiere leer tarde

Realidad 2026: "La Argentina mejora pero mi economía personal se derrumba"