Javier Milei emprendió su decimoquinto viaje a los Estados Unidos, principal aliado de su administración y hogar de su socio principal a nivel geopolítico, Donald Trump. La nueva excursión al país norteamericano coincidió con un suceso canónico para la política económica libertaria en Argentina: el cierre de Fate, la principal fábrica de neumáticos del país.
DIFERENCIAS
Javier Milei pinchado por Fate olvida a Donald Trump con Intel
Javier Milei dice seguir al líder occidental Donald Trump. Sin embargo, su política capitalista es ostensiblemente opuesta.
Esa coincidencia de eventos, que además se sumó a la tensión generalizada por la reforma laboral, dejó en evidencia una importante diferencia en el concepto capitalista que tanto Milei como Trump dijeron sostener. Se trata del denominador común de la flamante e inédita sociedad entre la Casa Rosada y la Casa Blanca, un elemento que en lo discursivo los une, pero que en la práctica parece separarlos.
Respecto al cierre de Fate, la administración Milei y sus militantes encuadraron la crisis de la fábrica de neumáticos en el marco del curso “normal” del capitalismo. Más allá del análisis “conspiranoico” que él mismo presidente admitió tener, la explicación de los dueños de la empresa sobre la falta de rédito económico y las dificultades de mercado por importaciones lució como excusa suficiente para limitar una intervención estatal directa y así evitar los más de 900 despidos que se ejecutaron entre ayer y hoy.
El capitalismo de Donald Trump
En contraste, la Casa Blanca mostró una perspectiva diferente ante un caso igualmente sensible. Se trata de la crisis de Intel, uno de los estandartes del capitalismo estadounidense y empresa considerada “estratégica” para la seguridad nacional de la administración Trump.
En ese sentido, el presidente estadounidense accionó mecanismos de contención estatal directa en 2025 ante la amenaza de quiebre de Intel. Lo hizo mediante la compra directa de acciones sin voto, abriendo la participación del Gobierno federal dentro de la empresa.
En los últimos años, Intel arrastró una serie de complicaciones financieras derivadas de los problemas logísticos en la cadena de insumos a nivel global. El desarrollo y fabricación de nuevas tecnologías de procesamiento se demoró más de la cuenta, provocando una aceleración en la pérdida de liquidez.
Al respecto, la reacción de Trump ante esa situación consistió en la redirección inmediata de subsidios sobre las acciones de la empresa, algo que el propio jefe de la Casa Blanca catalogó como el “Big Deal”. Esto provocó un ingreso instantáneo de liquidez para Intel y la posibilidad de generar movimientos en su cadena de pago.
Si bien la reacción de Trump no constituyó un salvataje directo, si se tradujo en más “oxígeno” para que la histórica compañía ensaye un reordenamiento.
En enero, Estados Unidos superó la expectativa de creación de empleo privado, sumando más de 130.000 nuevos puestos.
El capitalismo de Javier Milei
Mientras tanto, el caso Fate revistió una notable diferencia de reacciones. Salvando las distancias de tamaño y peso entre ambas compañías, la fábrica de neumáticos con más de 80 años de operaciones locales bien podría ser considerada un elemento estratégico para el Estado argentino debido a su rol en el autopartismo y el transporte.
A pesar de ello, la postura oficial no tendría entre sus planes una reacción directa más allá de los canales habituales de negociación laboral. Con el superávit fiscal como prioridad central del Gobierno, la capacidad de intervención sería nula, al igual que las intenciones de frenar la desaparición de una de las industrias de más larga data dentro de la cadena de fábricas nacionales.
