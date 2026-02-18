Varias decenas de trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos Fate siguen dentro del predio de 40 hectáreas en San Fernando pese a la conciliación obligatoria dictada por la Casa Rosada: dicen que solo se irán si la fábrica reabre.
ANTE LA RESISTENCIA GREMIAL
La Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de trabajadores de planta de Fate en San Fernando
Efectivos policiales acercaron a empleados de Fate (que permanecen en la planta) una orden de la justicia para desalojar las instalaciones de San Fernando.
Bajo un sol abrasador, los empleados que fueron desvinculados resistieron durante la tarde pero por la noche podría llegar un desalojo de las instalaciones.
Cerca de las 13 horas, se escuchó el grito de un delegado gremial: “Todos los trabajadores ingresen a la fábrica. Mañana se va a votar una reformar laboral y hay que decirle a la CGT que llame a la huelga general. Y tenemos que hacérsela plantear acá adentro, defendiendo los puestos de trabajo”.
“Un día doloroso para nuestra provincia, para nuestro país. Tenemos un gobierno nacional enfermo”, expresó el primer mandatario del estado subnacional más poblado del país.
“Es una empresa emblemática, histórica que resistió a todas las políticas económicas pero a Milei no, no lo sobrevivió. Viene matando empresas, viene degollando empresas”, remarcó Kicillof.
Por su parte, la UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en los últimos 2 años.
Cerco policial en torno a Fate
Decenas de efectivos de la policía bonaerense rodean el amplio predio
Se han desplegado varios patrulleros en torno a la puerta de entrada y eso sumó tensión con los trabajadores que “hacen guardia” en ese sector.
“Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que no tienen que comer” denunciaban algunos de los 920 trabajadores afectados por el cierre de Fate.