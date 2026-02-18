La Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de trabajadores de planta de Fate en San Fernando

“Un día doloroso para nuestra provincia, para nuestro país. Tenemos un gobierno nacional enfermo”, expresó el primer mandatario del estado subnacional más poblado del país.

“Es una empresa emblemática, histórica que resistió a todas las políticas económicas pero a Milei no, no lo sobrevivió. Viene matando empresas, viene degollando empresas”, remarcó Kicillof.

Por su parte, la UIA lamentó el cierre de Fate y alertó que la industria lleva 65.000 empleos perdidos en los últimos 2 años.

En Argentina cerraron 22mil empresas, son 30 empresas por día. Esto es un efecto domino, se está destruyendo el trabajo local. En Argentina cerraron 22mil empresas, son 30 empresas por día. Esto es un efecto domino, se está destruyendo el trabajo local.

image La justicia ordenó el desalojo de Fate

Cerco policial en torno a Fate

Decenas de efectivos de la policía bonaerense rodean el amplio predio

Se han desplegado varios patrulleros en torno a la puerta de entrada y eso sumó tensión con los trabajadores que “hacen guardia” en ese sector.

“Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que no tienen que comer” denunciaban algunos de los 920 trabajadores afectados por el cierre de Fate.