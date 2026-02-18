Prefectura encontró a la turista que practicaba buceo en Puerto Madryn

Así, desde el lunes, la Prefectura Naval Argentina, desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, Las tareas se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos.

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo a Radio Mitre uno de los responsables de las tareas de rescate.

Según la información que maneja la Fiscalía de Puerto Madryn, por motivos que aún son materia de investigación, la joven se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

“Leo”, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó historias de Instagram su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”.

En el mismo mensaje, criticó a Prefectura:

No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos

