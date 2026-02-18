Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, mientras cursaba una certificación internacional de buceo.
PEOR ESCENARIO
Prefectura encontró a la turista que practicaba buceo en Puerto Madryn
Sofía Devries fue ubicada, sin vida, por la Prefectura Naval. La turista practicaba buceo. No emergió de los 20 metros de profundidad donde fue localizada.
La información fue confirmada por fuentes oficiales al medio porteño Infobae. Agregaron que el cadáver fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad.
Desaparición y búsqueda
Sofía, oriunda de Villa Ballester, era intensamente buscada desde el lunes, tras un incidente ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, al que había ido junto a su pareja y otras cinco personas, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia. La desaparición ocurrió tras una inmersión recreativa en el Parque Submarino
Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.
3 emergieron
Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas fueron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera estuvo bajo observación médica. Mientras que la investigación quedó en manos de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.
Así, desde el lunes, la Prefectura Naval Argentina, desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, Las tareas se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos.
“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo a Radio Mitre uno de los responsables de las tareas de rescate.
Según la información que maneja la Fiscalía de Puerto Madryn, por motivos que aún son materia de investigación, la joven se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.
“Leo”, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó historias de Instagram su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”.
En el mismo mensaje, criticó a Prefectura:
