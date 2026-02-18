urgente24
Prefectura encontró a la turista que practicaba buceo en Puerto Madryn

Sofía Devries fue ubicada, sin vida, por la Prefectura Naval. La turista practicaba buceo. No emergió de los 20 metros de profundidad donde fue localizada.

18 de febrero de 2026 - 17:58
En las costas de Puerto Madryn murió Sofía Devries.

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, mientras cursaba una certificación internacional de buceo.

La información fue confirmada por fuentes oficiales al medio porteño Infobae. Agregaron que el cadáver fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad.

Desaparición y búsqueda

Sofía, oriunda de Villa Ballester, era intensamente buscada desde el lunes, tras un incidente ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, al que había ido junto a su pareja y otras cinco personas, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia. La desaparición ocurrió tras una inmersión recreativa en el Parque Submarino

Según los primeros datos, el grupo desarrollaba una inmersión en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, dentro del Golfo Nuevo. Al finalizar la práctica, solo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

Una de las embarcaciones que colaboró en la búsqueda de Sofía

3 emergieron

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas fueron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera estuvo bajo observación médica. Mientras que la investigación quedó en manos de la Justicia de Chubut, con intervención de la fiscal María Angélica Carcano.

Así, desde el lunes, la Prefectura Naval Argentina, desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, Las tareas se coordinaron entre las distintas fuerzas y organismos.

“La posibilidad de encontrarla con vida es nula”, dijo a Radio Mitre uno de los responsables de las tareas de rescate.

Según la información que maneja la Fiscalía de Puerto Madryn, por motivos que aún son materia de investigación, la joven se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

“Leo”, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó historias de Instagram su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”.

En el mismo mensaje, criticó a Prefectura:

No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos

