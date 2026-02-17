La cárcel: Ascenso, gloria y derrumbe de Patricia Bullrich

Embed La reforma laboral moderniza un sistema que tenía al 43% de trabajadores en la informalidad.



Sin obra social. Sin vacaciones. Sin derechos. Nada.



Esto que dejó el kirchnerismo se terminó. pic.twitter.com/VGuepKRSAQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 14, 2026

Operación Salvemos el 44, con correcciones

Desde Consenso Federal, Topo Rodríguez realizó algunas observaciones:

Hasta hace unas horas, voceros del gobierno tal como Patricia Bullrich y Luis Petri, aseguraban que el artículo 44 de licencias podía recibir modificaciones pero no eliminarse, porque "hay que terminar con los abusos y con las licencias truchas", bramaban.

De hecho, llegaron a jurar que ese artículo era "inamovible" porque hay una "mafia de las licencias truchas y hasta hay gente presa por eso".

Entonces, hasta prepararon un texto posible:

'Artículo 44. Sustitúyese el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por el siguiente:

'Artículo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneración que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de TRES (3) meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de SEIS (6) meses si las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los DOS (2) años. Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo período de tiempo dispuesto en el párrafo precedente; salvo en los casos de enfermedades severas, en los que el trabajador percibirá el CIEN POR CIENTO (100%) de la referida remuneración por el mismo período que el consignado precedentemente. La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquella se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes'.

Los 'amigos' no son tan 'amigos'

Pero la Caja de Pandora se abrió. Diputados 'amigables' decidieron no quedar vinculados a la aberración del artículo 44 y exigieron realizar diversos cambios a la media sanción de la Reforma Laboral mileísta, más allá de los que proponen los 'duros' opositores.

Por ejemplo, de pronto, legisladores con línea directa a sus gobernadores, advirtieron que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría desalentar o debilitar el parcial financiamiento nacional de cajas previsionales provinciales (artículo 59 y, como mínimo, hasta el 63).

Embed El art. importante es el FAL, negocio financiero para los amigos y antesala de algo más grande. A la par destruyen el sistema previsional, subiran la edad jubilatoria, eliminaran pensión por viudez y regímenes especiales. A futuro imponer otra vez la estafa de las AFJP.

Además pic.twitter.com/Tld4465Wza — Lorenzo (@andro14021993) February 17, 2026

A río revuelto, el PRO decidió insistir con cambios en el artículo 35, para que la acreditación de haberes no deba efectivizarse sólo en "entidades bancarias" (coincidiendo con el pedido de Mercado Pago y otras billeteras digitales).

Así fue como se concluyó que el proyecto tendrá múltiples modificaciones en la Cámara revisora, Diputados.

Esa minicolección de modificaciones -que crece a medida que llega la hora de las definiciones- puso en jaque el triunfo legislativo de Javier Milei, cuyos incontinentes funcionarios salieron a festejar el campeonato antes de empezar el 2do. tiempo.

Sólo habían metido un gol, pero hasta el propio Presidente cayó en la tentación del carnaval libertario, subido a la comparsa triunfal.

Contraataque: No al 44

Entonces, abruptamente, de pronto, todo cambió.

Ahora resulta que, cuando vuelva al Senado, Milei y los suyos no podrán apartarse de lo que manda el artículo 81 de la Constitución Nacional:

"aprobar el proyecto con las adiciones, o correcciones introducidas, o

insistir en la redacción originaria".

El Presidente ya ordenó lo 2do.: Insistir en la redacción originaria y rechazar los cambios que le incrusten en la Cámara Baja.

senado constitucion

Dice que esa es la alternativa que le dará un triunfo político y cree que tendrá los votos. Eso cree.

Entonces, en esta comparsa de carnaval que han montado desde La Libertad Avanza con la Reforma Laboral, desde las cercanpias del Presidente se afirmó que, definitivamente, van a "eliminar el artículo 44" de licencias.

Tremendo fracaso de Bullrich (y también de su aliado Luis Petri, quien había explicado a Radio Nihuil, de la ciudad de Mendoza, que el artículo 44 sería modificado).

Sin el 44, regiría simplemente el clásico artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.

208

Por un lado, Federico Sturzenegger ya no podrá amenazar a quienes se lesionen jugando al fútbol o al paddle.

Por otra parte, la Casa Rosada ajustará cuentas con Bullrich, disciplinándola en público.

