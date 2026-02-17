El Gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad, emitió este martes (17/02) un curioso comunicado dirigido a los periodistas que cubran las manifestaciones contra la reforma laboral, en el que admite que su seguridad no está garantizada y desliga responsabilidades. Traerá cola...
El Gobierno le avisa a los periodistas que no garantiza su seguridad
La cartera que lidera Alejandra Monteoliva publicó en redes sociales un comunicado para decirle a los periodistas dónde deben ubicarse durante las tareas de cobertura periodística de las manifestaciones fuera del Congreso contra la reforma laboral.
Bajo el aparente objetivo de "preservar la integridad física de periodistas, camarógrafos y personal de apoyo" en realidad el Gobierno le está diciendo a los trabajadores de prensa que son responsables si son heridos por las Fuerzas de Seguridad.
"Se ha asignado una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par)", establece el comunicado oficial, delimitando esa sola cuadra para las tareas de información periodística. Les faltó agregar que cuánto más lejos estén del lugar donde suceden los hechos (y no informen, claro está), mejor.
Y añade: "con el objetivo de reducir situaciones riesgo, se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad. Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán".
"Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir", finaliza el texto.
En pocas palabras: la seguridad de los periodistas que realicen su labor en las manifestaciones no está garantizada por el Gobierno, si ellos se "autoponen" en peligro saliendo de la zona delimitada para su tarea, pues las Fuerzas "actuarán".
Con el antecedente del fotógrafo Pablo Grillo ya quedó demostrado que la seguridad no está garantizada. Pero este comunicado, de todos modos, no exculparía, en principio, de responsabilidades legales o judiciales hacia los efectivos que hieran a algún trabajador de prensa (de hecho, el gendarme Héctor Guerrero fue procesado por las lesiones gravísimas provocadas a Grillo) o incluso hacia sus superiores, como ser una ministra.
El Gobierno abre el paraguas pero un comunicado no tiene fuerza de ley como para deslindarse de responsabilidades.
Este comunicado seguro traerá polémica. En X ya hay quienes plantean que se trata de "censura previa".
Los periodistas comienzan a reaccionar:
