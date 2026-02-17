El Gobierno le avisa a los periodistas que no garantiza su seguridad

"Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir", finaliza el texto.

En pocas palabras: la seguridad de los periodistas que realicen su labor en las manifestaciones no está garantizada por el Gobierno, si ellos se "autoponen" en peligro saliendo de la zona delimitada para su tarea, pues las Fuerzas "actuarán".

Con el antecedente del fotógrafo Pablo Grillo ya quedó demostrado que la seguridad no está garantizada. Pero este comunicado, de todos modos, no exculparía, en principio, de responsabilidades legales o judiciales hacia los efectivos que hieran a algún trabajador de prensa (de hecho, el gendarme Héctor Guerrero fue procesado por las lesiones gravísimas provocadas a Grillo) o incluso hacia sus superiores, como ser una ministra.

El Gobierno abre el paraguas pero un comunicado no tiene fuerza de ley como para deslindarse de responsabilidades.

Captura de pantalla 2026-02-17 140620

Este comunicado seguro traerá polémica. En X ya hay quienes plantean que se trata de "censura previa".

image

image

Los periodistas comienzan a reaccionar:

image

image

image

image

image

----------

Otras noticias en Urgente24:

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma