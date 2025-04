Único despedido: Milei echó al fotógrafo que identificó al agresor de Pablo Grillo

*Estimado/a,* Me dirijo a usted a efectos de notificar que su contrato no será renovado a partir del 1° de abril de 2025. Asimismo, se le comunica que queda eximido/a de prestar servicios a partir del día lunes 31 de marzo del corriente. *QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A.* Secretaría de Cultura. Ministerio de Capital Humano. Presidencia de la Nación. *Estimado/a,* Me dirijo a usted a efectos de notificar que su contrato no será renovado a partir del 1° de abril de 2025. Asimismo, se le comunica que queda eximido/a de prestar servicios a partir del día lunes 31 de marzo del corriente. *QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO/A.* Secretaría de Cultura. Ministerio de Capital Humano. Presidencia de la Nación.