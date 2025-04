El despido que deja a Telefe muy mal parado: "No lo quieren por vender..."

El cocinero no escatimó en detalles al describir su actual situación laboral. Con una frase que refleja su desamparo, afirmó que "se quedó en Pampa y la vía", haciendo referencia a la falta de oportunidades inmediatas tras enterarse de su despido apenas días antes del inicio de la nueva temporada. "El lanzamiento se adelantó y yo no iba a estar", remató con amargura, dejando en evidencia la falta de consideración hacia quien fue parte fundamental del programa.

¿Quién se perfila como sucesora?

Ahora bien, mientras Cascón digiere su abrupta salida, una figura conocida del mundo del espectáculo ya levantó la mano para ocupar su lugar en los fogones de La Peña de Morfi. Se trata de Cami Homs, quien durante su participación como invitada en el programa del domingo 30 de marzo, no desaprovechó la oportunidad para postularse ante Diego Leuco y Lizy Tagliani, actuales conductores del ciclo.

La modelo, conocida también por haber sido pareja del futbolista Rodrigo de Paul, no ocultó su entusiasmo por la posibilidad de sumarse al equipo. "Me encanta la cocina, me apasiona. A mí me gusta tanto la cocina, que cuando algo no me sale, me frustro muchísimo. Cuando quieran me tienen acá", comentó con notable entusiasmo. Para reforzar sus intenciones, lanzó una pregunta directa: "¿Nos están viendo todos los productores de Telefe?", subrayando su disponibilidad para cubrir el hueco dejado por Cascón.

image.png

Mientras tanto, el futuro profesional de Rodrigo Cascón permanece en el limbo. Con contratos cancelados por confiar en su continuidad en Telefe y con la temporada televisiva ya en marcha, el cocinero deberá reinventarse rápidamente para no quedar fuera del ruedo mediático. Una historia que mezcla escándalo, decisiones corporativas, polémicas y oportunismo, ingredientes que nunca faltan en la siempre picante cocina de la televisión argentina.

