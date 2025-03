En Telefe despedazaron a Julia Mengolini: "Mier... de persona"

"En el único lugar donde no había política y estábamos todos juntos amándonos, abrazándonos, hayas votado a quien hayas votado, ya esta gente quiere generar eso. Me parecen mierdas de personas y me parece la más facha de todos", concluyó la panelista y el resto de sus compañeros adhirieron a sus palabras.

"SI TE DICEN LO QUE PIENSAN NI LO QUERÉS SABER"



Julia Mengolini se pronunció contra la "Scaloneta" y los tildó de "tibios": "Desde que gobierna Milei, se me empaña el recuerdo del festejo del mundial" pic.twitter.com/bGudH9CcvH — TRONK (@TronkOficial) March 26, 2025

Insultos y burlas para los jugadores de la Selección que "no se meten en política" por parte de la periodista Julia Mengolini.

Su compañera empezó ironizando: "¿Hay posibilidades de que la FIFA saque a la Argentina y los jugadores no puedan jugar?".



Su compañera empezó ironizando: "¿Hay posibilidades de que la FIFA saque a la Argentina y los jugadores no puedan jugar?".



Futurock. pic.twitter.com/2XbQFOLNEA — MDZ Online (@mdzol) September 9, 2024

Julia Mengolini se defendió tras ser criticada por cuestionar a la Selección Argentina

Luego de la abultada victoria de la Selección Argentina ante sus pares de Brasil, inesperadamente Julia Mengolini a la cabeza de Futurock criticó duramente a los jugadores por no opinar de política y sobre todo no cargar en contra del gobierno de Javier Milei.

"Desde que gobierna Milei no es que yo soy infeliz porque encuentro la felicidad en otras cosas. Pero se me empaña el recuerdo del festejo del mundial. Se me empaña", aseguró y uno de sus colegas acotó: "Porque esa gente con la que te abrazaste votó a la peor derecha posible".

"ES MUY FÁCIL TRAMPEARTE EL DISCURSO CON LAS REDES"

Julia Mengolini (@juliamengo) habló con @rominamanguel sobre sus declaraciones acerca del Mundial que ganó la Scaloneta: "Desde que gobierna Milei se me empaña el recuerdo del festejo del mundial"



Julia Mengolini (@juliamengo) habló con @rominamanguel sobre sus declaraciones acerca del Mundial que ganó la Scaloneta: "Desde que gobierna Milei se me empaña el recuerdo del festejo del mundial" pic.twitter.com/GCo536LfMU — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) March 26, 2025

Luego de la viralización de sus polémicos dichos, accedió a una entrevista con Romina Manguel por Radio con Vos y realizó una especie de defensa apuntando contra los "recortes amainados". "Me duelen pero al mismo tiempo me considero una persona valiente y eso. Yo la verdad que prefiero ser polémica a no decir lo que pienso", explicó.

"Es muy fácil. ¿Viste? Trampearte el discurso con las redes y con estas trampitas que tienen. Es muy fácil", expresó en medio de su relato en el cual se la escuchaba molesta por lo que había pasado y sobre todo por haber los agravios que recibió vía redes sociales después de apuntar contra el seleccionado nacional.

