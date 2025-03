La FM de Julia Mengolini despedazó a la Selección Argentina

Julián Álvarez habló también: "Trato de ayudar como lo hago siempre, me siento cómodo de esta manera, trato de ayudar al equipo"

Julia Mengolini vs. Selección Argentina

En el programa de radio que conduce la abogada y periodista argentina, Julia Mengolini, conocido como 'Futurock', la autora y todo su panel analizó la victoria de la Selección Mayor sobre la 'Canarinha'.

"No es tan lineal como decir 'ah, como son unos tibios, no los miro más'. Es verdad que los muchachos juegan a la pelota y la política es otra cosa. Yo tan termo no soy", reconoció Mengolini, en un análisis deportivo-político planteado por toda la mesa.

A continuación, enfatizó: "Ahora bien, desde que gobierna (Javier) Milei no es que yo soy infeliz, porque encuentro la felicidad en otras cosas, pero se me empaña el recuerdo del festejo del Mundial". Luego aclaró:

Son boludeces que nos pasan a nosotros, yo me puse re feliz con el resultado (en referencia a Argentina 4-1 Brasil) Son boludeces que nos pasan a nosotros, yo me puse re feliz con el resultado (en referencia a Argentina 4-1 Brasil)

image.png Argentina 4-1 Brasil.

Desde el mismo estudio, se escucharon frases como:

"Son un producto procesado. No sabemos lo que tienen adentro".

"Son tiempos muy difíciles como para estar en el medio, algo tenés que decir".

Dibu Martínez, Lisandro Martínez y Messi

El debate que se armó con Julia Mengolini y equipo gira en torno a la politización constante de la Selección Argentina.

Dibu Martínez se ha manifestado en contra del kirchnerismo (y Manuel Adorni se lo quiso apropiar por sus tatuajes). "A Argentina la veo bien. Tengo familia que siempre viene para acá y me cuenta. Es difícil crecer, pero Argentina es Argentina. Siempre la vas a amar. Siempre que voy, aunque sea poco, la disfruto. Por años estuvo muy mal, y ahora van cambiando las cosas para que se pueda mejorar. Esperanzas siempre hay", llegó a decir el arquero en la ceremonia del Balón de Oro 2024.

En contraposición, Lisandro Martínez, se ha mostrado más cercano a los ideales de izquierda.

Lionel Messi, que ha sido muy criticado por propios y extraños por abstenerse del mundo de la política en sus declaraciones, ha mostrado una cercanía con Javier Milei.

image.png La '9' de Luis Suárez pero la firma de Lionel Messi.

Nicolás Fiorentino, en TV Pública, había cargado duramente contra el equipo de Lionel Scaloni luego de la consagración en el Mundial en un tono político y polémico: "Perdón por lo que voy a decir, tal vez es el momento más incómodo, porque en este momento son ídolos nacionales y populares, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados".