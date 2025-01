Julia Mengolini pidió la intervención de las plataformas digitales y generó polémica

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NegroCensurado/status/1876306266290864174&partner=&hide_thread=false -Esa red social ya no es lo que era, antes mandábamos nosotros y ahora no

-Y que hacemos para solucionarlo?

-Busquemos cómo expropiarla! pic.twitter.com/hqSiqdQ3mA — Negro Almeida del 55,6% (@NegroCensurado) January 6, 2025



"Me parece que lo que hay que desmantelar es el dispositivo porque ir atrás de cada fake news es enloquecedor. Porque después entonces siempre estás detrás de una fake news y no tenés tiempo de plantear tu propia agenda", explicó y agregó: "No podemos tener plataformas de debate público que estén a la venta".