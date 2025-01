L-Gante buscó la paz, pero Wanda Nara no le dio tregua: "Le encontré mensajes con..."

Está mas que claro, que L-Gante no dudó en expresar su hartazgo ante la situación, especialmente sobre la aparente indecisión de Wanda Nara respecto a Icardi. Por lo cual, cuando se le preguntó si creía que su ex seguía enamorada del futbolista, respondió con una analogía peculiar: "Es como que le pregunte al Chavo del 8 si quiere una torta de jamón".

Wanda Nara asegura que no se quedará callada

Como era de imaginarse, la respuesta de Wanda no se hizo esperar, y en una conversación exclusiva con Ángel de Brito, lanzó una bomba que sacudió el ambiente: "Tiene una obsesión enorme. Yo en París le encontré a Elián mensajes con ella de alto voltaje", refiriéndose a supuestos intercambios entre L-Gante y La China Suárez.

"Mi historia con él se sabía, que yo había estado en el momento en el que estuve separada de Mauro. Esto era de público conocimiento”, agregó, haciendo referencia a que Eugenia Suárez, ya había estado en el centro de polémicas similares.

"Mucha gente se calló. (Eugenia) Tobal se calló, Pampita se calló. Yo no me voy a callar. No siento que callarse sea la mejor manera. Y hay otras mujeres que no voy a nombrar, porque eligieron no exponerse y seguir con sus matrimonios, a pesar de que esta mujer se metió en su familia”, culminó diciendo.

