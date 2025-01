Separación confirmada: Wanda Nara y L-Gante, y el "like" polémico de Tamara Báez

image.png Wanda Nara y L-Gante anunciaron su separación este domingo 05/01. Habían comenzado su relación un día antes de la fiesta de "Bake Off", es decir, el 1 de noviembre, por lo que su noviazgo duró unos 2 meses.

El posteo de L-Gante y el gesto de Tamara Báez que encendió las redes

L-Gante también utilizó sus redes para marcar su posición después de que Wanda hiciera el anuncio. Con un tono tajante, expresó: "Esta novela ya fue, termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones", dando a entender que no había marcha atrás. La frase contrastó con las publicaciones anteriores donde se mostraba cómplice y enamorado con la exmujer de Icardi, como su icónico viaje a París.