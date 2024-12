Telefe lo da todo por Wanda Nara pero la gente le hace la cruz: Qué proyecto preparan

Después de su destacado paso al frente de "Bake Off Famosos", donde la carismática Candela Molfese resultó ganadora el pasado 16 de diciembre, Wanda sigue ampliando su carrera en la televisión. Aunque su vínculo con la pantalla chica argentina parecía consolidado, la noticia de su rol en "The Traitors" ha captado la atención del público, aunque no de forma completamente positiva.