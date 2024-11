El polémico relato de un ex concursante que incomoda a Telefe: "Desagradable"

No obstante, la polémica se desató cuando Mauro apuntó sin filtros contra reconocidas figuras del medio: "Gente que ni saluda cuando te ve: Nancy Pazos y Analía Franchín. Sol Pérez (con todo el dolor del mundo porque la amo) pero ni me dirigió la palabra. Costa desagradable mirando el celu cuando me hacían una nota. La Xipo (Victoria Xipolitakis) te mira como asustada".

Aun así, el ex participante intentó suavizar sus declaraciones sobre Sol Pérez, expresando: " De Sol puedo decir que estaba muy metida en una nota que venían haciendo y quizás quedó con eso en la cabeza". En una entrevista posterior para Bondi Live, profundizó sobre su roce con Costa, revelando la existencia de diferencias previas, mientras que manifestó su decepción particular con Sol, a quien admiraba especialmente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MauroGuan/status/1854558704676258224?t=OdnPjUAGKCasAkBmLRuG0A&s=03&partner=&hide_thread=false Gente que ni te saluda cuando te ve:

Nancy Pazos y Analia Franchin ni buen día

Sol Perez (con todo el dolor del mundo porque la amo) pero ni me dirigió la palabra

Costa desagradable mirando el celu cuando me hacían una nota — Mauro Guarnieri (@MauroGuan) November 7, 2024

La controversia alcanzó nuevas dimensiones cuando la reconocida modelo decidió dar su versión de los hechos a través del programa LAM: "Lamento en el alma lo que dice Mauro, porque siempre venían terminando el programa, y como Survivor era tema de Juariu yo respetaba el lugar de ella. Ojalá que me lo vuelva a cruzar, a mí me cae bárbaro. Una lástima. No tengo drama con él", concluyó diciendo.

Este intercambio de declaraciones ha generado un nuevo capítulo en la ya extensa lista de controversias que rodean al reality show, demostrando que las tensiones y los conflictos trascienden más allá de las playas paradisíacas donde se desarrolló la competencia.

