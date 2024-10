Tras polémica en Telefe, Beto Casella volvió a cargar contra Nancy Pazos

"Si vos tenés un móvil ahí (por la comunicación con Rubén Sobrero), preguntale todo lo que le preguntés, 'Gracias, Pollo, buen día' y después discutan. Si una compañera tuya te dice 'hipócrita' y todo el mundo ya la conoce, queda para el... Creo que queda un asistente de dirección que no maltrató Nancy Pazos en el canal", cerró Casella, picante.

Beto Casella y Nancy Pazos no sueltan: La guerra continuó en los Martín Fierro

La tensión entre Beto Casella y Nancy Pazos, luego de las críticas que la periodista de Radio 10 realizó contra el conductor de Bendita TV por el modo en que él y el programa manejaron la polémica de Tamara Pettinato, continuó en la gala de los Martín Fierro del domingo (9/9).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1833565328061747570?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1833565328061747570%7Ctwgr%5E93c0af4f7720f6a63a2946c75c80a95b1c064618%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbeto-casella-y-nancy-pazos-no-sueltan-la-guerra-continuo-los-martin-fierro-n585021&partner=&hide_thread=false Nancy Pazos vs. Beto Casella: "Dije que él fue un mal jefe y un mal compañero"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/9IJJYRXSEP — América TV (@AmericaTV) September 10, 2024

Alejandor Guatti, cronista de Intrusos, habló en primer lugar con Casella sobre el tema y él se mostró despreocupado por la presencia de su colega en el mismo evento. Cuando le consultó si ya se había topado con Pazos y cómo había quedado la situación entre ambos tras las acusaciones de la panelista lanzó en su contra, el conductor fue contundente:

No quedó en nada. Ni tengo ganas de cruzármela. Tampoco evitarla. La verdad, no tengo nada que hablar. Si ella piensa que yo trabajo de buenito, no tengo nada que hablar. Ella viene desenfocada hace unos años. Desenfocada. Viste cuando hay una persona que sale fuera de cámara, me parece que ella se siente fuera de foco y quiere entrar No quedó en nada. Ni tengo ganas de cruzármela. Tampoco evitarla. La verdad, no tengo nada que hablar. Si ella piensa que yo trabajo de buenito, no tengo nada que hablar. Ella viene desenfocada hace unos años. Desenfocada. Viste cuando hay una persona que sale fuera de cámara, me parece que ella se siente fuera de foco y quiere entrar

Además, fue tajante al dejar en claro que no saludaría a Pazos en caso de encontrársela.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1825956042926408115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1825956042926408115%7Ctwgr%5Eff98c90b046b9002de37d9c139e92c6ebbf2e7ae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbeto-casella-y-nancy-pazos-no-sueltan-la-guerra-continuo-los-martin-fierro-n585021&partner=&hide_thread=false NANCY PAZOS SOBRE LA POLÉMICA DE TAMARA PETTINATO



"Yo creo que Beto y la producción la están echando [..] hermano, hacete cargo y no quieras parecer el buen compañero cuando no lo fuiste [..] la trataron horrible y no fue lo contenedor que tenía que ser, se hartó y la echó" pic.twitter.com/xm4xFwFs5G — TRONK (@TronkOficial) August 20, 2024

En ese contexto, Guatti también habló con Pazos y le comentó los dichos del presentador de Bendita TV sobre ella. "Cree que me colgué de sus bolas. No, mi amor. No lo necesito. No quiero estar en ningún lado", respondió ella, y redobló la apuesta:

Lo único que dije fue algo que, evidentemente, le dolió porque sino no hubiera contestado. Él fue realmente un mal jefe y un mal compañero. Además, le cuida los intereses al canal, más que su propio bolsillo Lo único que dije fue algo que, evidentemente, le dolió porque sino no hubiera contestado. Él fue realmente un mal jefe y un mal compañero. Además, le cuida los intereses al canal, más que su propio bolsillo

"Porque, ahora lo que se está discutiendo en la indemnización de una mina que fue echada. Él que siempre estuvo del lado de los laburantes, ahora parece que está del lado de la patronal", sentenció.

