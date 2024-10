Tensión en Telefe: Cruce feroz entre Nancy Pazos y Noe Antonelli en A la Barbarossa

No hay respeto acá. Nancy no tiene respeto diciendo que a mí me falta conocimiento por mi opinión No hay respeto acá. Nancy no tiene respeto diciendo que a mí me falta conocimiento por mi opinión

Más tarde, el ciclo Intrusos salió en busca de los testimonios de las protagonistas de la polémica. En el caso de Antonelli, y dado que no es la primera vez que tiene un intercambio con Pazos, manifestó: "Un poco ya me acostumbré a sus malos tratos y desacreditaciones. Son cosas que hay que soportar".

"He discutido con miles de personas al aire, desde que laburo, y nunca jamás falté el respeto. Ella sí, falta el respeto cada vez que discute. Eso habla más de ella que de mí. Es un maltrato constante. Estoy cansada del doble discurso, hay mucho en la televisión. Me cuesta convivir con esa hipocresía. Por eso me defiendo", aseguró.

Por su parte, Pazos afirmó que se trató de de una mera "discusión de trasfondo ideológico" y que para ella "todo cuando se apaga la cámara". Sin embargo, cerró picante: "Se cómo pienso y quién soy, es qué vereda estoy parada. Quizás se lo toma más personal. ¿Quién la tiene que defender? Se tiene que defender ella".

Reflotan los rumores: ¿Darío Barassi se incorpora a Telefe en 2025?

Recientemente, Darío Barassi regresó a la conducción de Ahora caigo en El Trece y anunció que el ciclo concluirá su temporada luego de los próximos diez programas. En este marco, trascendidos periodísticos reflotaron el rumor surgido a principio de año de que el conductor desembarcaría en Telefe en 2025.

La información fue provista por Ignacio Rodríguez, periodista del Grupo Indalo, quien publicó el martes (29/10) una nota en el portal de noticias de C5N respecto al tema. Allí, el también columnista de Radio 10 aseguró:

Telefe le hizo una importante oferta en estas últimas horas y sería muy superior a las anteriores. El canal de las pelotas quiere que Darío ocupe el lugar de Marley para futuros proyectos del canal. Esta incorporación sería ideal para que Telefe pueda recomponer su imagen familiar y ya le ofrecieron un formato internacional que lo tendría como conductor de este ciclo, siempre que Barassi acepte la propuesta Telefe le hizo una importante oferta en estas últimas horas y sería muy superior a las anteriores. El canal de las pelotas quiere que Darío ocupe el lugar de Marley para futuros proyectos del canal. Esta incorporación sería ideal para que Telefe pueda recomponer su imagen familiar y ya le ofrecieron un formato internacional que lo tendría como conductor de este ciclo, siempre que Barassi acepte la propuesta

Por otro lado, Rodríguez indicó que el Adrián Suar, gerente de programación de El Trece, estaría enterado de las intenciones del canal de las tres pelotas e intentará retener a Barassi a como dé lugar. Sin embargo, el problema sería que la propuesta económica de la señal del Grupo Clarín sería insuficiente en comparación a la de Telefe, que pertenece a Paramount.

"Ahora, la decisión está en manos del conductor, quien deberá pensar si apuesta por un cambio de canal en 2025 o se queda en su zona de confort, que es El Trece, señal que le dio su primera oportunidad como conductor de un programa de entretenimientos y consolidó su carrera", sostuvo el periodista en su escrito.

Cabe destacar que el presentador oriundo de San Juan se ajusta al perfil que está buscando Telefe dada su imagen familiar y su atractivo para las marcas.

Sólo resta esperar para conocer cuál será decisión que tome finalmente Barassi.

