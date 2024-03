Telefe buscaría robarle a El Trece una de sus máximas figuras

El tema es así: ella tiene un representante que es (Gustavo) Yankelevich y la negociación era 'Lizy conduce sola'. No con Diego. No están al lado El tema es así: ella tiene un representante que es (Gustavo) Yankelevich y la negociación era 'Lizy conduce sola'. No con Diego. No están al lado

"Diego no va a conducir o conducirá otra parte, otro segmento, pero no van a estar juntos conduciendo. La conductora va a ser ella", agregó Tauro, mientras que su compañera Laura Ubfal adhirió a su información e indicó que el ciclo inicia el 7 de abril.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1763257561074065540&partner=&hide_thread=false Diego Leuco y Lizy Tagliani serán los conductores de "La Peña"



Cc @Intrusos



Mirá #Intrusos en vivo https://t.co/718O59XAjP pic.twitter.com/BsspougGpG — América TV (@AmericaTV) February 29, 2024

Además, la panelista de Gran Hermano sostuvo que, dado que la opción de Sol Pérez era de gusto del canal, también formaría parte del programa.

Por otro lado, ante la incertidumbre sobre lo que ocurriría con Leuco, la columnista Karina Iavícoli se contactó con él y este le aseguró que acompañará a Tagliani en la conducción, contradiciendo la versión inicial.

