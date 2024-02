Telefe complicado: Ex de Gerardo Rozín apunta contra el canal

"Bueno, es lo mismo", mencionó Maite, sin prever las repercusiones que desencadenaría.

"Te soy sincera, 'El primero de nosotros' no la vi, porque es un montón para mí", replicó Carmela en referencia a lo comentado.

Donde la panelista, sin perder tiempo ni dudar, formuló su pregunta: "Pero no termino de entender: ¿se lo pagaron a Gerardo o se lo robaron?".

"No sé si quisiera entrar en detalles legales. No le dieron el crédito", afirmó Carmela respecto a la producción de Telefe. "No sé si quisiera entrar en detalles legales. No le dieron el crédito", afirmó Carmela respecto a la producción de Telefe.

image.png

Momento en el cual Ángel de Brito interrumpió y a modo de síntesis manifestó: "Presentó, se lo chorearon, y anda a reclamarle a Gardel. Trabajaba en el canal también".

Sin embargo, Fernanda Iglesias, en desacuerdo con esta postura, añadió: "Me parece que hubo un arreglo".

"Hubo un arreglo. No voy a ser yo la que tire detalles. No tiene nada que ver conmigo, podría contar todo, pero hay barros en los que no me interesa meterme", aclaró Bárbaro.

"Lo que para mí fue raro fue la oportunidad, el momento en el que salió. En su momento, cuando él había presentado el proyecto, le habían dicho que era muy fuerte, que la gente no quiere ver que el protagonista se muera. Pero tenía mucho otro contenido, y también tenía que ver con lo que pasa en la vida real", concluyó. "Lo que para mí fue raro fue la oportunidad, el momento en el que salió. En su momento, cuando él había presentado el proyecto, le habían dicho que era muy fuerte, que la gente no quiere ver que el protagonista se muera. Pero tenía mucho otro contenido, y también tenía que ver con lo que pasa en la vida real", concluyó.

----------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La película de Netflix que te dejará sin aliento

Aerolínea líder aumenta el costo de equipaje: A cuánto se va

El Trece firma convenio con Star+ para transmitir El Encargado

Tarjeta Naranja como carnada: La estafa en la que todos están cayendo